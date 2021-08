Reinaldo Rueda habló de James Rodríguez: "Todos los jugadores son elegibles"

Ya en el día de cierre del morfociclo de la Selección Colombia, apareció este jueves Reinaldo Rueda para atender los interrogantes de los medios de comunicación. Así, uno de los temas que no faltó fue el relacionado con James Rodríguez, una de nuestras figuras y que quedó por fuera de los llamados tanto para las fechas de Eliminatoria sudamericana de junio pasado y también para la Copa América de Brasil.

Y Rueda habló del actual jugador del Everton. "Todos los jugadores nuestros, que esté actuando, son elegibles. No ha habido ningún problema. Fue claro con mi decisión previo a Copa América. Por eso, se realiza esta evaluación de algunos jugadores como James Rodríguez y varios, que están en incertidumbre de si continúan en su club o cambian de entrenador. Son muchos factores a evaluar. Es difícil", dijo el seleccionador colombiano.

En ese aspecto, el futbolista cucuteño, de 30 años, ha hablado en los últimos días en la plataforma Twitch y ha sido cauto cuando allí se le ha indagado con relación a la Selección. En algunas oportunidades aseguró que no era su intención referirse sobre ese particular y también comentó que no era seguro que estuviera en las fechas de Eliminatoria de septiembre.

De esa forma, solamente quedará esperar la decisión final del profesor Rueda Rivera en cuanto a su listado de convocados para los siguientes tres partidos que serán los siguientes:

2 de septiembre

Bolivia vs. Colombia

5 de septiembre

Paraguay vs. Colombia

9 de septiembre

Colombia vs. Chile

*HORARIOS POR DEFINIR.

