Reinaldo Rueda: "Han sido horas difíciles, pero entre todos nos ayudamos; lo daremos todo"

Llegó la hora de la verdad. Luego de la dolorosa derrota 0-1 contra Perú, en Barranquilla, la Selección Colombia quedó sin margen de error. Por eso, ganarle a Argentina, en condición de visistante, este martes 1 de febrero es una obligación y así lo entiende el director técnico Reinaldo Rueda, quien habló en rueda de prensa.

Más allá de lo futbolístico, como líder, ¿A qué ha apelado esa parte mental?

"No haber logrado el resultado, nos ha golpeado bastante porque los deseos eran de ganar para aferrarnos a la posición que se había conseguido. Hemos estado trabajando la parte mental, tanto en lo de aceptar la derrota, hacer la limpieza a nivel individual y colectivo. Hay un apoyo entre todos, consciente de la responsabilidad que hay con nosotros, la afición y la historia de Colombia. Se han hecho dos o tres actividades, buscando recobrar la confianza, conscientes de que se nos complicó la situación, pero lo daremos todo, con la ilusión de que podremos lograrlo."

¿Se ha planteado algunos cambios?

"El tiempo de hacer variantes es corto. Se hizo una propuesta que estábamos como locales. Se falla en la ansiedad y en la precipitud. Se hicieron dos posibles cambios, a la espera de la recuperación de otros jugadores. Miraremos para encontrar la mejor opción para el partido."

Teniendo en cuenta las bajas de Argentina, ¿Habrá cambio de juego?

"Mantendremos lo que hemos venido realizando, como contra Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, entre otros, queremos un juego donde podamos ser eficaces. Tenemos dos posibilidades de planteamiento."

¿Cómo ganarle a Argentina?

"Será un juego de alta intensidad, de mucha concentración y confiando en nosotros; si lo hacemos, podremos conseguir los tres puntos. Al frente tendremos una Argentina difícil, con jugadores que le darán un nuevo aire, más allá de que no son titulares, buscarán un puesto en la titularidad y eso hace que el juego sea complejo. Tenemos que mejorar en la finalización de las jugadas."

¿A quién acude para salir de este bache y superar la difícil situación?

"Han sido horas difíciles, pero entre todos nos ayudamos, ese es el planteamiento que tenemos y lo que hacemos. Ha sido un golpe muy fuerte, desde todo punto de vista moral y psicológico. Todos tenemos nuestros dioses, fe o creencias y nos hemos apoyado."

¿No sería bueno que James Rodríguez salga y dé la cara o que usted se acerque más a la afición?

"Dentro de los parámetros que hay, siempre he cumplido dentro de las convocatorias, siempre con respeto, hablando con los medios, que ustedes tengan la información clara y con mucha disposición. Es muy complejo, durante todo el tiempo, en lo que significa la cobertura de todas las ligas del mundo, la preparación y otros factores, son muchos los medios, tantos escritos, de televisión y radio y solo con estas ruedas de prensa es que uno puede hacer una cobertura macro; o sino sería imposible. Seguro que habrá momento a quien corresponda, desafortunadamente he escuchado el comentario, pero no he visto el video de lo sucedido. A cada quien le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar cada uno responder. Ahora, no es una obligación, sino compromiso social con nuestra afición y más por la reciprocidad de lo que significa nuestro rol, por la relación que hay con la afición; en ese sentido siempre se ha buscado que todos hablen."

¿Cómo lograr que la gente crea en la Selección Colombia?

"Las palabras no valen, solo los hechos y esto se soluciona con fútbol y goles. Cada jugador tiene un desafío y lo único que sirve es el resultado para recuperar la confianza y que la gente tenga la satisfacción y alegría."

¿Siente que los jugadores están con usted?

"La confianza, por toda la calidad humana de estos jugadores, está. Cada uno tiene una responsabilidad y todos estamos comprometidos; creemos que lo podemos lograr."

¿Cómo siente al equipo?

"Cada uno vive, de una manera diferente, nuestro drama. Sin embargo, la exigencia es de todos. Ahora, sabemos que se complicó todo y la única forma de resolverlo es adentro de la cancha. Las palabras aquí no valen. Estamos en una racha un poco negativa, la cual ojalá haya terminado para lograr los goles de todas las oportunidades que generamos."

