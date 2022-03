Reinaldo Rueda: "No podemos esperar que Luis Díaz sea el salvador y que cargue esa mochila"

Todos los focos en la Selección Colombia están puestos en Luis Díaz , quien viene de un momento deportivo importante en el Liverpool, de la Premier League, y llega en un punto alto para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022 frente a Bolivia (24 de marzo) y Venezuela (29 de marzo).

En las horas previas al duelo contra los bolivianos, el técnico Reinaldo Rueda reveló que conversó durante unos minutos con el guajiro, que ha sido elogiado a diestra y siniestra en territorio inglés.

"Justo me reuní con 'Lucho' para hablar de ese tema, que asuma que es parte de la Selección Colombia, más no es la solución; no debe cargar con esa mochila. Es un referente internacional importante por el buen momento que pasa, tanto por lo hecho en Copa América, como por lo mostrado en Porto y Liverpool", indicó el seleccionador colombiano.

Rueda Rivera agregó que "él -por Díaz- es parte de la Selección y debe compartir esa responsabilidad con todos, no podemos esperar que sea el salvador. Somos todos, es un colectivo. Ahora, ha aumentado su libreto y conceptos y es positivo para nosotros. Esperamos aprovecharlo y que nos pueda brindar alegrías, como lo ha hecho en su club".

La Selección Colombia se encuentra obligada a ganar los dos compromisos que quedan por cumplir en el calendario de las Eliminatorias, con el fin de mantener esperanzas de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

1. Brasil - 39 pts. (+27)

2. Argentina - 35 pts. (+16)

3. Ecuador - 25 pts. (+10)

4. Uruguay - 22 pts. (-3)

5. Perú - 21 pts. (-4)

6. Chile - 19 pts. (-1)

7. Colombia - 17 pts. (-3)

8. Bolivia - 15 pts. (-12)

9. Paraguay -13 pts. (-14)

10. Venezuela - 10 pts. (-16)

