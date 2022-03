Reinaldo Rueda: “Nos focalizamos en este juego con Venezuela, y el otro resultado no nos acompañó”

Reinaldo Rueda dio sus impresiones de su proceso al frente de la Selección Colombia y lo que pasó en el partido contra Venezuela. Pese al triunfo 1-0 sobre los venezolanos, el seleccionado de nuestro país quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022.

“Creo que está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial, es una evaluación que tendrán que hacer los directivos, del trabajo que hemos realizado”, afirmó de entrada el entrenador, dejando en duda su continuidad en el combinado patrio.

Además, Rueda enfatizó en lo que no ayudó a conseguir más puntos y poder depende de sí mismos en esta Eliminatoria Sudamericana.

“En calidad de local, el no haber sumado en partidos importantes y no haber hecho respetar la casa no ayudó para la clasificación”, aseveró.

Sobre el encuentro de este martes en el estadio Cachamay analizó que “como todos los juegos con mucha intensidad, por conseguir en el camino, focalizándonos en este juego, el otro resultado no nos acompañó. Esta es una meta para el fútbol colombiano, por la afición, por lo colegas, por los muchachos y que teníamos la ilusión de cumplir y darnos esa satisfacción”.

Para finalizar, Reinaldo Rueda contestó a las preguntas sobre los distintos cambios que hizo en la titular, para el encuentro contra Venezuela.

“Ninguna selección de Sudamérica hace eso, en todas las selecciones hubo cambio, movimiento por uno o otro factor, siempre se busca poner el mejor 11 en la cancha. Siempre hicimos, hoy no se está referido al equipo de hoy. Quisimos oxigenar, refrescar, se sumó hoy pero no fue suficiente por los otros resultados”, finalizó.