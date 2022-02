"Reinaldo Rueda se ve triste, preocupado; no entiende qué pasa con la Selección Colombia"

En la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, se realizó una reunión entre los dirigentes del Comité Ejecutivo y el profesor Reinaldo Rueda, quien entregó un informe detallado de lo sucedido en los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, contra Perú y Argentina. Al final, el vallecaucano fue ratificado en su cargo de cara al remate del camino que se debe recorrer en la Conmebol para clasificar o no al Mundial de Catar 2022.

Reinaldo Rueda presentó el informe a los directivos de la FCF y todos se marcharon en silencio

Después de dicho encuento, Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF y presidente de la Difútbol, atendió los requerimientos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Me pareció una reunión muy seria, se recibió como es costumbre un informe del señor Rueda. Él entregó videos, se hizo análisis de la realidad de la situación y se recibió un plan de trabajo para los partidos que faltan", dijo inicialmente el dirigente.

González Alzate entregó una descripción del estado del profesor Rueda Rivera, ante los malos resultados y la posición comprometida en la tabla de posiciones.

"Me parece que Rueda es muy profesional, reconocido a nivel nacional e internacional, con un grado altísimo de responsabilidad...A él lo vi triste, preocupado, no se explica qué pasa con los jugadores y la Selección Colombia. Nosotros hemos dado el respaldo totalmente, en todos los sentidos, a nivel logístico, todo lo que ha pedido el cuerpo técnico. Pero más allá de todo, no sabemos qué pasa", agregó González Alzate.

¿Se pensó en sacar a Reinaldo Rueda de la Selección Colombia?

El mismo dirigente negó que se hubiera pensado en dar un nuevo viraje en el cuerpo técnico del seleccionado colombiano. "En ningún momento, ni de manera oficial, ni extraoficial durante la Eliminatoria se ha pensado en la posición de Rueda. Nosotros no podemos manejar la Selección Colombia con el corazón, sino con la razón y con con sentido común".

Para finalizar y con respecto a desencuentros en el camerino de Colombia, González Alzate aseguró que "esas son puras conjeturas. No se ha dado nada (entre los jugadores) de manera agresiva".

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022

La Selección Colombia cerrará su calendario en las Eliminatorias frente a Bolivia (el 24 de marzo) y contra Venezuela (el 29 de marzo). Tras esos partidos, se definirá la suerte y si se pudo coronar la posibilidad de llegar a la quinta posición. Para eso se deben sumar dos victorias y esperar los resultados que se den de rivales como Uruguay, Perú e incluso de Chile.

