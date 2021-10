Reinaldo Rueda: "Será un partido parejo; nos exigiremos, buscaremos mejorar y ser eficaces"

Después de haber empatado 0-0 contra Uruguay y Brasil, la Selección Colombia cerrará esta triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas, recibiendo a Ecuador, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla. Frente a ello, Reinaldo Rueda habló este miércoles, en rueda de prensa virtual, y analizó el compromiso detalladamente.

¿Cómo jugar contra la probable línea de tres en Ecuador?

"Es una opción. Se ha analizado lo hecho por el profesor Gustavo Alfaro, como visitante. Es un comportamiento que tiene sus ventajas por lo que significan las características de Ecuador, haciendo partidos bien exigentes para el caso de los rivales que ha enfrentado. Eso nos compromete a hacer un trabajo inteligente. Esperemos que se confirme y que sepamos resolver esa parte estratégica."

¿Juan Guillermo Cuadrado jugará?

"Por fortuna, todos los jugadores los tenemos disponibles. No tenemos ningún jugador con limitantes. La idea es contar con todos los jugadores el día de mañana."

¿Cómo afrontar las fuertes lluvias?

"Son factores externos a la competencia. Esperemos que mañana haga un buen día y la cancha esté en buenas condiciones. El tema climatológico no es problema para Ecuador, siempre ha hecho buenos partidos en Barranquilla. Haremos un partido ordenado. No creo que el clima sea un diferencial."

¿Afecta la presión de tener que ganar?

"Es la ley de esta profesión. Cada juego tiene sus exigencias. Entre más partidos se juegue y más experimentado se sea, siempre está la presión normal. Nosotros tenemos las herramientas para controlar y liberar esa presión que es importante y buena. Eso nos hace actuar bien y exigirnos. Por ahí pasa lo que es esta profesión. Todos los jugadores del mundo sienten presión."

¿La derrota de Ecuador hace que el esquema cambie?

"Debemos fortalecer lo que realizamos. Todos los partidos son diferentes. Estas Eliminatorias son parejas y el antecedente del juego previo del rival lo hace más difícil, pero igual a nosotros que no logramos el objetivo de ganar como locales. Así que todo estará parejo. Nos exigiremos, buscaremos mejorar en el comportamiento y ser eficaces para resolver los partidos."

¿Por dónde jugarán Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero?

"Es el gran interrogante que me he hecho a lo largo de estas prácticas. Son jugadores que, por fortuna, son polivalentes y depende de las características de los partidos y del rival, interpretan el juego y se complementan bien. Creo que no habrá ningún problema en el caso de que sean los jugadores que participen como inicialistas o en el desarrollo del juego. Lo importante es que sean eficaces y jueguen bien para lo que necesitamos en la Selección Colombia."

¿Planteará el mismo partido que contra Chile?

"Estamos en ese proceso. Se hará la última charla y análisis. Es algo que lo valorarán en el partido. Veremos una idea para contrarrestar al rival. Queremos hacer un juego inteligente y ser superiores."

¿Cuál ha sido la principal evolución y en qué se debe mejorar?

"No es fácil hacer esa autoevaluación. Primero, se buscó la reacción y recuperación psicológica del equipo. Los muchachos fueron receptivos y nobles, se recobró la confianza y creyeron en ellos. No ha habido partidos redondos porque siempre nos autoexigimos y cuestionamos. Queremos seguir mejorando. Hemos tenido dificultades y la evolución la analizarán ustedes."

¿Qué opina de la sobrecarga de partidos?

"En los últimos años, la FIFA viene protegiendo a las selecciones y a los jugadores. Muchas ligas terminan 15 o 20 días antes de los Mundiales para darles una pausa, esperemos que se concrete y que los campeonatos hagan bien la programación y de una forma equilibrada. Se deberá considerar lo que es el Mundial. Debemos seguir cuidando el fútbol. Las selecciones nacionales potencian y le dan un status a los jugadores. Nosotros necesitamos a los clubes, ya que tienen el talento humano. Debemos cuidar la integridad de los futbolistas para que regresen a los clubes bien y se brinden a las selecciones con buen nivel competitivo."

¿Cómo manejar este partido desde lo mental, recordando aquella goleada?

"Tuvimos la fortuna de curarnos en Copa América, cuando le ganamos a Ecuador. Fue un partido intenso, difícil y disputado. Son accidentes que ocurren. Los muchachos lo hicieron bien, lo asimilaron y no creo que haya esa ansiedad de aquel marcador. Existe respeto por el rival y por el gran trabajo del profesor Alfaro y que tuvieron esa tarde de mucha fluidez y eficacia, pero Colombia ya se lavó de esa tarde, de ese resultado y de aquel juego. Conscientes del potencial de Ecuador con los jugadores que tiene ahora."

¿Qué características tiene Carlos Cuesta?

"Lo demostró en selecciones nacionales, lo tuvimos en Atlético Nacional. Es un jugador con buen proceso, que ha tenido buena formación, que se fue consolidando y lo está demostrando con su profesionalismo, inteligencia de juego, el carácter que tiene, la concentración con la que vive los partidos, su anticipación y la lectura del partido. Desde la Copa América ha marcado diferencia y ahora que recibió la oportunidad, lo ha hecho bien. De seguro, seguirá mejorando. Tiene un control mental impresionante. Es una bendición para el fútbol colombiano tener un jugador de estas características. Ojalá lo podamos tener por muchos años."

¿Ya hay horario del partido contra Paraguay? ¿Cuál es el factor futbolístico que más lo ha puesto a pensar?

"Justo ahora hablaba con el gerente deportivo, Iván Novella. Lo dialogaremos con los capitanes, revisaremos el calendario de las ligas, analizaremos cada detalle. Ahora, respecto al partido contra Ecuador, se integran varios factores. Se ha mirado mucho al rival, revisando todo lo que puede ofrecer, leyendo el sistema y posible comportamiento del rival."

¿Qué tan lejos está de la idea de juego que quiere?

"Hace años, el doctor Francisco Maturana dijo que la selección lograba su máximo nivel cerca al partido 19 o 20, conservando una nómina estable. Por uno o más factores, como las lesiones o las restricciones, que Muriel se lesionó, lo de James no se había definido, a Borja lo perdimos, en fin, entonces cada mes toca hacer otro equipo y darle forma. Los momentos de ellos son diferentes en sus clubes. No es fácil lograrlo, la idea ha sido intentar mantener lo mismo. Hemos intentado otras alternativas cuando jugamos de visitante."

¿Cómo manejar la falta de gol y ansiedad de los delanteros?

"Son momentos y rachas de los goleadores. Lo han vivido los grandes artilleros del mundo. Seguro de que esos hombres nos harán felices y nos harán abrazar. Ellos quieren hacer goles. El doctor Caicedo les ha ayudado mucho. De nuestra parte, les damos confianza, creemos en ellos y, en los entrenamientos, trabajamos en la parte de definición, coordinativa y que siempre se acostumbre a hacer gol."