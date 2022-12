El entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, atendió este domingo a los medios, en la previa de la doble fecha, correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, frente a Perú y Argentina.

Uno de los temas tratados fue la situación de Sebastián Villa, jugador que no fue convocado por el 'profe' Rueda. Todo a causa, de sus problemas legales que lo aquejan en Argentina, tras recibir una denuncia por violencia de género de Daniela Cortés, su exnovia.

Al ser cuestionado por las razones del no llamado al futbolista de Boca Juniors, Rueda Rivera dijo que "es una situación sociológica compleja, de la cual nosotros no podemos estar exentos. Es una pena. Primero, el tema jurídico que había tenido Sebastián. Y después, todo lo que implica no poderlo tenerlo acá, por sus repercusiones en la sociedad".

"Es un tema delicado que debemos manejarlo con mucho tacto y que todo debemos contribuir para hacer lo mejor", agregó el entrenador de la tricolor.

Así las cosas, parece que el regreso de Villa Cano no se ve pronto y todo dependerá de la solución que se le dé al caso desde Argentina y la decisión final que toma la justicia de aquel país.