La Selección Colombia trabaja en Barranquilla pensando en las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Perú y Argentina, pero en mente también está la participación en la Copa América 2021.

Más sobre la rueda de prensa de Reinaldo Rueda > la polémica con James Rodríguez : “Me reuní con él y debemos es cuidarlo”

Publicidad

Por ese motivo, Reinaldo Rueda , técnico del combinado patrio, en atención a los medios de comunicación, este domingo, se refirió al certamen internacional y los objetivos que hay trazados.

“El objetivo es esperar primero que se confirme la realización de la Copa América, estamos con expectativa y ansiedad, lo que sienten los jugadores, nosotros, es que tenemos incertidumbre por lo que vivimos en Sudamérica, y cada que todos nosotros como cuerpo técnico y jugadores nos ponemos la de Selección es con responsabilidad, un desafío y la presión que nos colocamos nosotros mismos”, afirmó de entrada.

Además, Rueda Rivera enfatizó en que “en el fútbol de élite está el querer ganar siempre, es lo que sentimos todos, es la gran ilusión que tiene esta gran generación y que quieren ganar algo para dejar para la historia del fútbol colombiano. Es el propósito que nos une, y la convicción de lo que se tiene por equipo y debemos hacer un buen aprovechamiento y esperamos se pueda hacer la Copa América en las mejores condiciones, y al perder nuestra sede no es disculpa, no es argumento para no exigirnos al 500 por ciento, para lograr la meta que todos queremos”.

Lea también > Reinaldo Rueda: " Quería que Edwin Cardona tuviera más ritmo y ver si podía venir a la Selección"

Publicidad

Por último, el entrenador de la Selección Colombia habló de la pérdida de sede que tuvo el país sobre la Copa América.

“Naturalmente que haber tenido que declinar a la Copa América acá nos dolió mucho, y la preocupación del jugador es esa, y también de la logística, no sabemos dónde organizar un viaje, todo lo que se había adelantado acá en todas las ciudades donde íbamos a ser sede, todo ese trabajo se perdió y de modo que estamos a la expectativa de lo que diga Conmebol y responder en un plan de contingencia y cumplir con la competencia y después de estas dos fechas de Eliminatoria nos permita hacer un torneo con todo lo que requiere la Copa América”, concluyó.