Hace pocos minutos, Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, tuvo su primer contacto con la prensa desde que comenzó la concentración en la ciudad de Barranquilla, previa a los duelos con Perú y Argentina, del 3 y 8 de junio, respectivamente, por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022. Y uno de los temas principales fue James Rodríguez, desafectado del listado de convocados.

Así las cosas, Rueda explicó que “está muy claro, previo al comunicado de la Federación Colombia de Fútbol me reuní con James vía telefónica con resultados de exámenes y revisión de intercambio de información del cuerpo médico de la FCF y Everton, respecto a la actualidad de James y por eso la decisión es que debemos cuidarlo”.

Además, de eso, el seleccionador colombiano agregó que "sabemos de la importancia de él para la Selección y el futuro nuestro y para los próximos juegos, consideré yo, y fue la conclusión a la que llegué tras evaluar lo que le pasó este último semestre, que no deberíamos de abusar prácticamente o precipitar una recuperación ahora con la competencia que tenemos, igualmente lo que significa nuestra participación en Copa América. Por eso le dije que yo tomaba la decisión de desafectarlo para que él hiciera su recuperación con los términos y tiempos que corresponden, para que él luego pueda disfrutar de una pretemporada completa con su club y nosotros podamos tenerlos en las próximas fechas, que yo prefería sacrificarlo ahora, sabiendo lo que él significa para el país, y no tenerlo en un porcentaje que no es el potencial de él".

Mientras que eso sucedió en la concentración de Colombia, Rodríguez Rubio se ha dejado ver en la sede deportiva del Medellín, en donde compartió con jugadores y además se le vio hablando con el experimentado técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Por la misma línea, Reinaldo Rueda afirmó que los otros capitanes de la Selección Colombia, como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina también hablaron con él, sobre esta decisión con James.

“Está esa solidaridad con él, sienten lo mismo y es normal su reacción, es que quiere jugar y más él que ha vivido momentos gloriosos, es el dolor de un momento que va a tener su duelo y por eso le dije a James, ‘piénsalo, reconsidéralo, en unos meses hablamos y miramos cómo te sientes’, ya hemos tenido esas experiencias y es normal”, aseveró.

Por último, Rueda, mencionó que "no nos podemos hacer daño, ni a James, ni a la Selección, todos queremos al James del que nos enamoramos, cuando está en su plenitud, al que alabamos, potenciamos y vemos toda su capacidad, y por eso le dije que la Selección lo necesita cuando esté al 500 por ciento".