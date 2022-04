Reinaldo Rueda y sus números con la Selección Colombia: el balance no fue el esperado

La Selección Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022 y, con ello, rodaron cabezas. Este lunes 18 de abril, se confirmó que Reinaldo Rueda no continuará como director técnico, según informó la Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado oficial.

Eso sí, más allá de no que no se consiguió el objetivo principal, también se debe tener en cuenta que los resultados no se consiguieron en muchas ocasiones. Asimismo, habitualmente 'llovían' críticas contra el rendimiento del equipo, el cual no convenció en varios juegos.

Y es que, si se hace un balance completo, entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y partidos preparatorios, el rendimiento de la 'tricolor', con el entrenador vallecaucano al frente, fue del 47%, sumando un total de 31 puntos de 66 posibles, en 22 partidos disputados.

Resultados de la Selección Colombia, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, en Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022



Perú 0-3 Colombia (3 de junio de 2021)

(3 de junio de 2021) Colombia 2-2 Argentina (8 de junio de 2021)

2-2 Argentina (8 de junio de 2021) Bolivia 1-1 Colombia (2 de septiembre de 2021)

(2 de septiembre de 2021) Paraguay 1-1 Colombia (5 de septiembre de 2021)

(5 de septiembre de 2021) Colombia 3-1 Chile (9 de septiembre de 2021)

3-1 Chile (9 de septiembre de 2021) Uruguay 0-0 Colombia (7 de octubre de 2021)

(7 de octubre de 2021) Colombia 0-0 Brasil (10 de octubre de 2021)

0-0 Brasil (10 de octubre de 2021) Colombia 0-0 Ecuador (14 de octubre de 2021)

0-0 Ecuador (14 de octubre de 2021) Brasil 1-0 Colombia (11 de noviembre de 2021)

(11 de noviembre de 2021) Colombia 0-0 Paraguay (16 de noviembre de 2021)

0-0 Paraguay (16 de noviembre de 2021) Colombia 0-1 Perú (28 de enero de 2022)

0-1 Perú (28 de enero de 2022) Argentina 1-0 Colombia (1 de febrero de 2022)

(1 de febrero de 2022) Colombia 3-0 Bolivia (24 de marzo de 2022)

3-0 Bolivia (24 de marzo de 2022) Venezuela 0-1 Colombia (29 de marzo de 2022)

BALANCE DE REINALDO RUEDA, EN ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS: 19 de 42 puntos posibles (45,2%) / 4 victorias - 7 empates - 3 derrotas

Resultados de la Selección Colombia, dirigida por Reinaldo Rueda, en la Copa América de Brasil



Colombia 1-0 Ecuador (13 de junio de 2021)

1-0 Ecuador (13 de junio de 2021) Colombia 0-0 Venezuela (17 de junio de 2021)

0-0 Venezuela (17 de junio de 2021) Colombia 1-2 Perú (20 de junio de 2021)

1-2 Perú (20 de junio de 2021) Colombia 1-2 Brasil (23 de junio de 2021)

1-2 Brasil (23 de junio de 2021) Uruguay 0-0 Colombia (2-4 ganó Colombia en penaltis) (3 de julio de 2021)

(2-4 ganó Colombia en penaltis) (3 de julio de 2021) Argentina 1-1 Colombia (4-3 perdió Colombia en penaltis) (6 de julio de 2021)

(4-3 perdió Colombia en penaltis) (6 de julio de 2021) Colombia 3-2 Perú (9 de julio de 2021)

BALANCE DE REINALDO RUEDA, EN COPA AMÉRICA: 9 de 21 puntos posibles (42.9%) / 2 victorias - 3 empates - 2 derrotas

Resultados de la Selección Colombia, con Reinaldo Rueda, en partidos preparatorios



Honduras 1-2 Colombia (16 de enero de 2022)

BALANCE DE REINALDO RUEDA, EN PARTIDO PREPARATORIO: 3 de 3 puntos posibles (100%) / 1 victoria

