René Higuita: “Las amenazas a Tesillo son de gente desalmada, pensaría que es solo una broma”

El exarquero se refirió sobre las amenazas que ha recibido el zaguero de la Selección Colombia, tras fallar el penalti frente a Chile, en cuartos de final de Copa América 2019.

René Higuitá mostró este martes su apoyo a William Tesillo y de paso repudió las amenazas que ha recibido, asegurando que “a estas alturas no pueden estar aconteciendo cosas así”.

El exguardameta, quien asistió al homenaje de los 25 años de la muerte de Andrés Escobar en la ciudad de Medellín, a quien asesinaron por un autogol jugando para la ‘tricolor’ en el Mundial de USA 1994, se refirió al tema del futbolista del León, de México.

“Sacamos fuerzas para que las amenazas a William Tesillo no pasen, no se puede creer que a estas alturas eso suceda. Eso no tiene nombre, es de gente desalmada, pensaría uno que es una broma, quiero pensar que sea eso. Destruir a una familia cuando hay una persona que está dando todo, no solo por ellos, sino por un país”, agregó.

Por otra parte, Higuita destacó que hablar de lo acontecido a Andrés Escobar “nos da fuerzas, estos homenajes y hablar de lo pasado, de cosas tan tristes y dolorosas que a veces nos quiebran la voz, hay que hablarlas para que no se repita la historia de él”.

En la ciudad de Medellín se conmemoran, con un emotivo acto, los 25 años de la muerte de Andrés Escobar. En dicho evento estuvo el histórico René Higuita, entrenador de arqueros de Nacional y excompañero de Escobar en Selección Colombia y en el equipo verde.



Fotos: @linamatote pic.twitter.com/0vfC7FjhZN — Gol Caracol (@GolCaracol) July 2, 2019

Reportería de: Lina Tobón / TW: @linamatote

