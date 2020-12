Representante de Claudio Borghi afirmó que tendrán una reunión con Ramón Jesurún

La Selección Colombia aún se encuentra sin técnico de cara a los compromisos venideros, y en las últimas horas el nombre de Claudio Borghi ha comenzado a sonar.

“He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Ramón Jerusún, quien según tengo entendido todavía está convaleciente de Coronavirus. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo. Ahí podremos conversar sobre el interés que existe para tenerlo”, afirmó el representante del técnico al medio ‘La Cuarta’, de Chile.

Aunque Cristian Argiz, agente del experimentado entrenador, es consciente que la primera opción de la FCF es Reinaldo Rueda .

“Según lo que sé, hay tres candidatos más firmes, uno colombiano y dos extranjeros. Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo. Sin embargo, en Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el ‘Bichi’, eso es así”, aseveró.

A pesar de todo eso, el representante de Borghi aseguró que si no se da la opción de dirigir a la Selección Colombia, el estratega tiene opciones en el fútbol europeo.

“Claudio (Borghi) ya lo ha dicho públicamente en otras ocasiones, le gusta mucho la idea de llegar a una selección tan importante como la colombiana. Es un proyecto interesante para él, donde encajaría perfectamente. Pero no es la única oportunidad que manejamos en este momento. Existe un club de España y otra en la liga portuguesa que también preguntaron por el ‘Bichi’, que están muy interesados en contar con sus servicios. Creo que el fútbol europeo es una de las estaciones que le falta en su exitosa carrera y, según entiendo, el entrenador está dispuesto a tomar el desafío para coronar toda su trayectoria”, finalizó.