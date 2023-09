"Richard Ríos tiene una calidad tremenda, capacidad técnica y un gran carácter para jugar"

La gran sorpresa de la convocatoria de la Selección Colombia de mayores para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas fue el volante Richard Ríos, quien es jugador de Palmeiras, de Brasil, y que ha realizado su carrera a nivel internacional en clubes como Flamengo, Guaraní y Mazatlán, de México.

La historia del volante antioqueño es digna de admirar y de evocar, ya que su gran oportunidad en el balompié brasileño se dio gracias a una participación en el seleccionado colombiano de fútbol sala, en 2018, en donde fue visto por cazatalentos y a los pocos meses viajó para comenzar su proceso dentro del fútbol.

Y si alguien conoce a Río es el profesor Roberto Bruno, quien lo dirigió en nuestra tricolor de fútbol sala FIFA y que recordó los momentos en lo que compartió con el jugador de 23 años.

"A Richard lo conozco desde hace años, cuando estuvo con nosotros en Selección Colombia Sub-20 de fútbol sala. Él era menor, porque la fecha límite de la categoría era 1998 y él es nacido en el 2000. Su salto al fútbol se dio después de un torneo que fuimos a jugar en Río de Janeiro. Allí, Richard por su nivel y por lo que mostró en ese torneo, despertó el interés en algunos 'scouting' que vivían ahí y desde ese entonces comenzó el camino del fútbol sala y el fútbol", contó Bruno inicialmente.

¿Qué cree que impresionó a los brasileño de Ríos?

"Era un muchacho muy alegre, con una calidad tremenda, una capacidad técnica individual, con un carácter para jugar, un buen compañero, un líder. Me acuerdo de que Richard me dijo que él iba a ser jugador de la Selección Colombia de fútbol y bueno, creo que se le cumplió el sueño gracias a Dios".

¿En esos inicios en fútbol sala, cuáles eran sus fortalezas?

"Conocí a un Richard fuerte, que marca, con una buena técnica, buen duelo individual, tenía buena pasada, creo que cumplía con todos los requisitos que nosotros hacemos o pedimos durante en esas veedurías. Creo que, desde el primer momento, Richard, marcó diferencia sobre sus compañeros en esa selección y bueno, gracias a Dios le fue bien y le sirvió para poder ser mirado por las veedurías y obviamente por gente del fútbol".

Richard Ríos, actual jugador de Palmeiras y ahora convocado a la Selección Colombia.

¿El tema Richard Ríos comprueba que el fútbol de calle, de barrio no muere?

"Fíjate que hay algunos países que todo empieza en el fútbol sala, como en Brasil. Creo que esa es una de las herramientas que tienen los brasileños para sacar tanto talentoso. Creo que a Richard le sirvió mucho ese juego de fútbol sala por la personalidad, la precisión en los pases, el despliegue físico, también las rotaciones que veo que tiene, la pisada de la pelota. Se le nota mucho que todavía tiene muchas cosas del fútbol sala, lo he visto jugar últimamente, lo vi contra el Pereira y la verdad es un tremendo jugador, me alegra mucho por él y bien merecido tiene poder estar en la Selección Colombia de mayores".

Ríos hace unos golazos de media distancia, que hoy elogian en Brasil...

"Sí, siempre tuvo la característica y la fortaleza, de tener esa potencia, siempre lo caracterizó, siempre tuvo mucha hambre de gol, siempre buscó portería y esa era una de las cosas que bueno a nosotros siempre nos gustó cuando lo vimos, cuando lo vimos competir. Creo que también, Richard, tuvo buenos procesos al inicio del fútbol sala, pasó por Alianza Platanera en su momento, uno de los equipos más fuertes de la Liga. Richard, con 17-18 años ya jugaba la Liga Profesional de Fútbol Sala".

¿Aún hablan con Richard?

"Sí, por ahí conversé con él, hoy precisamente, molestándolo un poco, por ahí tengo unas fotos con él cuando fuimos a Río de Janeiro, hablando de algunas cosas y por ahí nos reíamos un rato. Ahora que llegue a Barranquilla, voy a pasar a saludarlo. La verdad que me alegra mucho de que, Richard, haya aprovechado la oportunidad que se le dio, de pasar por acá por la Selección. Definitivamente no sabemos la vida cuándo nos da la oportunidad, pero creo que a Richard le llegó, lo encontró preparado y la supo aprovechar, eso es lo más importante".