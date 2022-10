Roberto Hinojosa: "En el primer microciclo aprendimos muchas cosas de Néstor Lorenzo"

Roberto Hinojosa se ha destacado en el fútbol colombiano en la presente temporada, y junto a otros jóvenes talentos como el de Daniel Ruíz y Carlos Andrés Gómez, el mediocampista samario es considerado como uno de los futbolistas con mejor proyección del país.

Tras destacarse partido a partido y haber estado en uno de los llamados de Néstor Lorenzo para los microciclos de la Selección Colombia , este viernes recibió una nueva convocatoria del timonel argentino para adelantar trabajos con la 'tricolor'.

Publicidad

Con un vallenato de Diomedes Díaz de fondo, Roberto Hinojosa atendió al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', para hablar sobre esta nueva oportunidad de trabajar con el combinado patrio. "Para mí siempre va a ser una alegría ser llamado a una convocatoria. Gracias a Dios conseguí el llamado nuevamente. Para eso se ha venido trabajando, la idea es estar siempre en cada llamado y ser parte de la Selección", expresó el jugador del Unión Magdalena.

En otra intervención reveló mayores incidencias sobre lo que fue el primer microciclo, "para mí fue una satisfacción el primer microciclo, viví momentos inolvidables. Nos dijo a todos que nos ha ido muy bien, que iban a seguir mirándonos y seguir de cerca a la mayoría, nos pidió que mantuviéramos el nivel".

Y agregó, con respecto al trabajo que realizaron en los primeros días del mes de octubre con la Selección Colombia, "En la Selección se trabaja más el estilo del juego que quiere el 'profe' y eso es con base a lo que trabajamos en el momento. El 'profe' nos dio las indicaciones de presionar alta, se trabaja intenso por el tema de la presión, pero las cosas nos salieron bien y aprendimos muchas cosas de Néstor Lorenzo".

Publicidad

Por otro lado, aprovechó para comparar los trabajos en el combinado patrio y el Unión de Magdalena, "es otro mundo, es algo que no tiene comparación con un club. Para mí es una alegría estar en otro microciclo".

Y complementó, "El profe Claudio Rodríguez ha jugado un papel muy importante para mí en el semestre, he contado también con las indicaciones del profesor David Ferreira, que considero, me han servido mucho y me han ayudado a estar donde estoy hoy en día".

Publicidad

Por último habló sobre los rumores que hay de una posible llegada al América de Cali, "la verdad he escuchado muchas cosas de eso, pero no he tenido ningún contacto con algún dirigente del América, pero si se da la oportunidad de llegar a un equipo grande como el América, yo estaría encantado".