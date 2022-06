Roberto Sensini: "Néstor Lorenzo está preparado para afrontar el desafío de dirigir a Colombia"

El nombramiento de Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia de cara a la próxima Copa América y el Mundial de 2026 ha traído varias reacciones en la opinión pública.

El director técnico, que terminará su participación en esta temporada con el Melgar de Perú, asumirá luego las riendas del combinado nacional.

Para hablar de su estilo de juego y sus cualidades como entrenador y persona, Gol Caracol habló con un excompañero suyo en la Selección Argentina y que también está en los banquillos dirigiendo equipos en la actualidad, Roberto Sensini.

¿Cómo recibe este nombramiento de Néstor Lorenzo en Colombia, un excompañero suyo en la Selección Argentina?

"Me pone muy contento que Néstor vuelva a trabajar en Colombia, más como el primer técnico de la Selección mayor. Él había estado con José Pékerman por mucho tiempo y había hecho un gran trabajo ahí. Néstor está en Perú y lo está haciendo muy bien, me parece bastante bueno que de parte de la Federación le hayan dado la oportunidad de hacerse cargo de un lugar tan importante como la Selección nacional de Colombia".

¿Le tomó por sorpresa el anuncio de que Néstor Lorenzo era el nuevo seleccionador de Colombia?

"No fue sorpresivo porque él ya tiene mucho conocimiento, no es que sea un técnico que estuvo trabajando en otro país y se va a hacer cargo de una Selección que no conoce, al contrario, conoce también los juveniles y estas categorías. Es una persona que conoce bien el medio, que ya estuvo en la Selección mayor como ayudante, pero hoy es el primer técnico y más allá de que es un amigo, me pone muy contento porque en tan poco tiempo que se separó de Pékerman, tiene una oportunidad inmejorable para mostrar su trabajo".

Usted lo conoció como jugador, ¿qué estilo cree que tiene como entrenador?

"Es de los técnicos que le gusta que su equipo tenga la pelota. Yo estuve viendo algo de Melgar, el equipo donde está, que está puntero en la Liga peruana y clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana, el cual maneja muy bien el balón, los tiempos y él sabe muy bien que yendo a la Selección Colombiana, eso no le puede faltar. La exigencia de tener un buen transporte de pelota y de ser un equipo ofensivo la tiene Colombia. Si él es el técnico de la Selección Colombia en estos momentos, es porque han visto su manera de jugar y es la que necesita el equipo. En ese aspecto, yo no tengo ningún tipo de duda de que va a hacer un gran trabajo".

Él ya estuvo con José Pékerman en la Selección Colombia, ¿podríamos esperar algo parecido a lo visto con el ahora entrenador de Venezuela o algo distinto?

"Néstor tiene su propia idea, aunque trabajó mucho tiempo con Pékerman. Él seguramente habrá copiado algunas cosas y se basará en ellas, pero me parece que él tiene su estilo. Su carrera como primer entrenador es corta, porque no tiene una trayectoria de años, pero lo que le he visto, es de tener un equipo que va al frente, manteniendo la pelota, siendo ofensivo y con una nómina equilibrada. Son muchas cosas que ya está demostrando, pero la Selección es otra cosa, va a tener que lidiar con jugadores muy importantes. Yo lo veo preparado, es joven y con ganas. Creo que es una decisión muy acertada".

¿Para usted, cómo era Néstor Lorenzo como jugador?

"Era muy serio, tenía ese liderazgo de querer ayudar a sus compañeros. Uno veía que su futuro como técnico se iba marcando a medida que iba jugando al fútbol, me parece que era una idea que ya mostraba en la cancha. Tenía mucha personalidad, mucha seguridad y la preparación la ha tenido, porque el estar trabajando con Pékerman lo ha formado. Hay que darle el tiempo y la confianza para que pueda empezar a demostrar su trabajo".

¿Cómo es Néstor Lorenzo como persona?

"Es muy atento, serio y trabajador. Como persona reúne muchas condiciones y en su aspecto de técnico va a ser su primera experiencia en Selección, pero está preparado para poder afrontar ese desafío".

¿Cómo ve a esta Selección Colombia de cara a la Copa América y al Mundial del 2026?

"Colombia tenía todas las herramientas para haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar. Le faltó mucho gol y eso que tiene varios delanteros y muy buenos, pero pasaron siete partidos sin convertir y eso lo terminó pagando. Empieza una nueva era, un nuevo entrenador, con una nueva idea, así que me parece que después tendrá que evaluar Néstor para marcar si hay recambio o no, Colombia tiene jugadores importantes y le sobran. El próximo objetivo para la Selección es la Copa América, tiene tiempo, pero va a tener que trabajar mucho, porque cuando pasan estas eliminaciones se pone todo en discusión, ahí tendrá que encontrar la calma para poder trabajar".