Roberto Tobar, analizado por un experto: mala actuación, desconocimiento y permisivo con Neymar

Regresaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 y, con ellas, también las polémicas. Más allá de la derrota 1-0 de la Selección Colombia a manos de Brasil, en la Arena Corinthians, una vez sonó el pitazo final de lo que más se ha hablado no ha sido, precisamente, de lo futbolístico, sino del tema arbitral, en cabeza de Roberto Tobar.

Las críticas y señalamientos contra el chileno, quien ostenta en su hoja de vida unas cuantas finales de Copa Libertadores y Sudamericana, y presencia en otros torneos de gran prestigio como el Mundial de Clubes de la FIFA, no se hicieron esperar por parte de hinchas, periodistas, exárbitros, expertos y demás. Y es que para la mayoría, su actuación fue deplorable.

Pero, ¿Por qué? En gran medida, por lo permisivo que fue con Neymar. De hecho, unos cuantos afirmaron que le 'comió' de nombre. Y es que, cuando iban tan solo siete minutos de partido, el astro brasileño gritó, encaró y golpeó con el pecho a Tobar, quien, sorpresivamente, hizo caso omiso y ni siquiera una tarjeta amarilla le mostró en ese momento.

Sin embargo, no fue lo único. A partir de ahí, empezó una seguidilla de reclamos, en un alto porcentaje bastante airados. Asimismo, pegó unas cuantas infracciones fuertes, una de ellas hasta sin balón, que tampoco fue sancionada. Eso sí, luego de tanto cometer faltas, sobre el final, recibió la tarjeta amarilla, pero que, fácilmente, pudo ser expulsado desde el inicio.

Así lo explicó Miguel Scime, exárbitro, Director de la Escuela de Árbitros de Fútbol (IAF), exmiembro de la Comisión Arbitral de la Conmebol, exDirector de Árbitros AFA y Asesor FIFA, en charla con Gol Caracol, uniéndose a las malas calificaciones para Roberto Tobar, analizó su actuación al detalle, explicó si lo pueden sancionar y, de paso, le dio unos 'consejitos'.

¿Qué análisis hace del desempeño de Roberto Tobar?

"Hay que dividirlo en dos partes. Primero, los árbitros deben hacer un trabajo precompetitivo, analizando a los equipos y jugadores que enfrentará para saber cómo conducir el juego. Luego, viene la parte subjetiva, y ahí es donde afirmó que la actuación de Roberto Tobar no fue la mejor, partiendo de un hecho puntual que fue el empujón de Neymar hacia él."

Hablando de esa acción en particular, ¿Cómo la vio?

"En lo reglamentario y desde lo que es el paradigma del arbitraje, el juez no se puede permitir recibir esta clase de gestos humillantes y belicosos. Sucedió a los siete minutos y era para tarjeta roja porque la regla es clara con esas actitudes que provoca Neymar, quien, es evidente, tiene sus partidos aparte frente a la Selección Colombia, pero no se justifica."

¿El árbitro desconocía esa última parte?

"Si se hace un análisis completo, todo empezó desde aquel rodillazo de Camilo Zúñiga a Neymar, en el Mundial de Brasil en 2014, que no pudo seguirlo jugando. Sin justificar las acciones del jugador, el árbitro tenía que estar al tanto de ello para no permitirle al brasileño ese tipo de protestas que hizo, donde Brasil se hubiera quedado con 10 hombres."

¿Sentar ese precedente hubiera cambiado todo?

"Son supuestos, no se sabe qué hubiera sucedido, pero, quizá, al expulsarlo a los siete minutos, automáticamente, se envía un mensaje subliminal, para el resto de jugadores tanto de Colombia como de Brasil, de que no iba permitir ese tipo de gestos y protestas. Él lo permitió y eso desdibujó por completo el partido y el trabajo de Roberto Tobar."

¿La Selección Colombia fue perjudicada?

"En la subjetividad tendríamos que decir que sí; Brasil debio quedarse con un jugador menos a los siete minutos. Eso no quiere decir que ellos necesiten porque son un equipo competitivo, pero es un paradigma de los árbitros. Esa actitud en particular perjudicó a Colombia, lo desdibujó al árbitro y, por eso, la actuación de Tobar dejó mucho qué desear."

¿Cómo manejar a esa clase de jugadores como Neymar?

"Si yo sé quiénes me pueden conflictar el partido, antes de comenzar, los llamo y les doy un mensaje directo de lo que no permitiré. Claro, si lo que quiero es que terminen los 22 jugadores y nadie se vaya a bañar más temprano con agua fría, y que el ganador sea aquel que pueda convertir el gol. Solo es anticiparse a los hechos y advertir de entrada."

Al no hacerlo, ¿Le dio vía libre a 'Ney'?

"Claro; si a los siete minutos ocurre eso y no hizo nada, Neymar se sintió con derecho de protestar cada que ocurría algo. Eso no se puede permitir. En el arbitraje hay valores que jamás se deben olvidar. La investidura arbitral nunca puede ser menospreciada por un jugador. Puede fallar en la subjetividad, pero lo que si es disciplinario, se cumple."

¿Roberto Tobar era el inidicado para este partido?

"Él está precedido de varias finales y propuesto como uno de los mejores de Conmebol, pero viene en caída libre. Algunos, al llegar arriba, se potencian, otros quedan ahí. Conozco a Tobar y es buena persona, pero cuando el ser humano se la cree y levita, pensando ser un 'semi Dios' y creyendo que todo lo puede solucionar con su presencia o prestigio, es un error."

Además de eso, ¿Qué otro consejo darle?

"En todos los partidos hay que demostrar las condiciones de uno como árbitro. Es imposible hacer historia creyendo que soy bueno y con eso tengo. Se debe hacer un trabajo previo, diseñando una estrategia, con qué tipo de inconvenientes me puedo encontrar, qué equipos son, la clase de jugadores, cómo hacer para evitar ciertos hechos, en fin."

En conclusión, Tobar falló bastante...

"Lo que pasó con Neymar no se puede permitir ni en un partido de barrio. La regla lo dice claro y debió expulsarlo por su comportamiento agresivo y con un gesto humillativo hacia la figura arbitral. El control disciplinario sobrepasó a Tobar y eso llevó a que el partido no fuera prolijo. Se multiplicaron las protestas de todo tipo y eso no ayudó al juego."

¿Puede haber sanción para el árbitro chileno?

"No lo sé. Hubo un asistente colombiano que, por equivocarse con un fuera de juego, fue suspendido de manera pública y eso no lo comparto. Ahora, hay premios y castigos. Quienes no respeten el paradigma de la presencia arbitral, sancionado. Desconozco qué vaya a pasar. Todos sabemos que siempre, por alguna razón, hay conflicto con el equipo brasileño."

¿Qué pasa cada vez que juega Brasil? Sucedió lo de Néstor Pitana, ahora esto, Perú también ese vio afectado cuando jugó frente a ellos...

"Los árbitros son el cuerpo, al cual alguien le dice cómo se dirige, cuál es la forma, cñomo actuar, en fin. Lo curioso es que, desde que está esa cabeza como presidente (Wilson Seneme), brasileño él, venimos de conflicto en conflicto. Si no es con el VAR, es con los árbitros. Lastimosamente, se ha vuelto reiterativo y algunos son errores básicos como ese de Tobar."

Con videos y pruebas, ¿La Federación Colombiana de Fútbol puede pedir una sanción para Roberto Tobar o Neymar?

"De poderse, se puede, pero como resultado final, no sé qué sume. El único jugador que vi que le levantaron una sanción fue a uno de Gremio. Además, el único futbolista que, tras un partido con terna brasileña, fue castigado fue Lionel Messi. ¿Casualidades? Puede ser, pero cuando son tan seguidas, a uno le deja ese sabor amargo."

Pero entonces, ¿Qué pasa?

"Hay que ver más allá cuál es el fin. Nunca es conveniente que al frente de la comisión de arbitraje esté alguien de los dos países con más poder en el continente. En mi país decimos que el presidente de la AFA no debe seer ni de Boca Juniors ni de River Plate. Bueno, eso se puede trasladar a nivel continental y que no esté ni un argentino ni un brasileño para evitar."

¿Toda la responsabilidad fue de Roberto Tobar? ¿El VAR o los asistentes no pudieron apoyar más?

"Separémoslo. El VAR, para ese tipo de actitudes, no lo va a llamar, porque el árbitro no tomó ninguna resolución. Así que el VAR podrá quedarse con el gusto amargo, pero no puede participar en esos casos como el de Neymar por el protocolo. Caso contrario con su colaboradores, quiene sí pudieron haber hecho algo más."

"Algo más", era...

"Haberle dado un mensaje para que tomara una actitud respecto a esas circunstancias y no se siguieran presentando, pero como no se hizo, se siguieron presentando. Si Tobar lo permitió, le dio permiso a Neymar para que pudiera disputar con cierta agresividad verbal con respecto a su personalidad."