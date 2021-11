"Roberto Tobar da una garantía total para el Brasil vs. Colombia, es serio y genera credibilidad"

Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia, este jueves, en el partido entre Brasil y Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que iniciará a las 7:30 de la noche y que podrá ver EN VIVO y en exclusiva a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.

El juez chileno es internacional FIFA desde 2011 y ha estado ya en todos los torneos internacionales a nivel profesional del sur de nuestro continente.

Camino a los mundiales, el 'austral' solamente dirigió a la 'tricolor' en una ocasión: el 2-2 contra Argentina, el pasado 8 de junio, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

A la categoría Sub-17 de nuestra selección la arbitró en 2015, durante el Sudamericano que se realizó en Paraguay. El partido fue contra Perú, en el que ganó Colombia 4-0 en la fase de grupos.

Ha estado presente en finales de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. También estuvo en la semifinal de la Copa América 2021 y la final de la edición 2019. La semifinal del Mundial de Clubes 2019 tuvo a Tobar presente.

Para tener la opinión de un experto, GolCaracol.com contactó a Albert Duarte, exjuez central colombiano, quien expresó: "Roberto Tobar da una garantía total para este juego, me parece que es de los muy buenos árbitros que hay en Sudamérica, es serio y de excelente condición física. Genera autoridad y credibilidad, no ha tenido mayores inconvenientes, no tiene muchas polémicas".

Y quiso resaltar: "Espero que los jugadores también se dediquen a jugar al fútbol, los dos equipos juegan bien, eso le facilitará el trabajo al juez".

Una de las críticas que más se le hace a Tobar es la cantidad de tarjetas que muestra durante los 90 minutos y sobre eso también opinó Duarte.

"Es su garantía, disciplinariamente ha mantenido los partidos bajo control por ese aspecto, en Sudamérica es mejor un árbitro de esas características, pero en este partido no creo que las vaya a utilizar mucho, son dos equipos muy técnicos y de buen juego", concluyó.