Santiago Arias: "Ahora es como si fuera la primera vez que viniera a la Selección Colombia"

Santiago Arias no ocultó su felicidad por retornar a la Selección Colombia. Su buen momento en el Cincinnati, de la Major League Soccer, le dio la oportunidad al lateral antioqueño de volver a lucir la deseada camiseta 'amarilla'. El futbolista, de 31 años, ya está en Barranquilla y se mostró más que ilusionado. En charla exclusiva con Caracol se refirió a este llamado por parte de Néstor Lorenzo.

"Felicidad, orgullo nuevamente, como lo he dicho por ahí, como si fuera mi primera vez, disfrutarlo al máximo y disfrutar cada momento. Yo creo que es eso, se trata de eso, esa es la vida", dijo de entrada Santiago Arias a Ricardo Orrego, jefe de Caracol Sports y comentarista de Gol Caracol.

En la charla exclusiva con Gol Caracol, Arias contó cómo recibió la noticia de volver a una convocatoria del combinado patrio, aseguró que lo disfrutó en compañía de sus seres queridos.

"Sí, totalmente. Bueno ya lo dije, orgulloso, una alegría inmensa, disfruté con mi familia como si fuera el primer llamado, fue bastante emocionante. Me enteré bueno, por redes, así que mejor todavía y nada pues vengo con toda la vida y con todas las ganas de seguir demostrando e igual esperar sacar unos buenos resultados", continuó el exjugador de La Equidad Seguros.

Por último habló de su actualidad en su nuevo equipo y de lo que le puede aportar a Colombia desde su posición, ahora con una disposición en cancha de más ofensivo.

"Bueno, bastante más ofensivo, ahora estoy en una posición en la cual estoy más de carrilero. Creo que siempre se me ha visto esa faceta ofensiva, atacante, pero también he estado en equipos donde me ha tocado defender mucho más como fue el Atlético y cuando fue por ahí también en el Granada, pero ahora estoy jugando en una línea como lo dije, de cinco en la cual puedo salir mas y con mas libertad", concluyó Santiago Arias.