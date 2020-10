Santiago Escobar: "Stefan Medina respondió a las críticas de la mejor manera, con fútbol"

En 2011, Colombia entera supo de un joven jugador que en el futuro iba a ser muy popular en el país: Stefan Medina . Bajo la dirección técnica de Santiago Escobar, el entonces defensor central debutó, por liga, en el primer equipo de Atlético Nacional con 18 años.

A partir de ahí, se hizo un lugar en el elenco titular y fue construyendo una fama a punta de buen fútbol, ese mismo que lo hizo merecedor de una convocatoria a la Selección Colombia de mayores en 2013. Una mala tarde en su debut con la 'tricolor' frente a Uruguay, lo convirtió en protagonista de miles de críticas y burlas en redes sociales.

Pero a nivel de clubes, su rendimiento siguió intacto. En el fútbol mexicano Stefan hizo oídos sordos a las críticas y a punta de esfuerzo y dedicación, volvió a ser citado en varias oportunidades al combinado patrio, en el cual se ganó un lugar fijo desde que el portugués Carlos Queiroz asumió el banquillo técnico.

Ya convertido en lateral derecho desde su arribo a tierras 'manitas', Stefan se adueñó de la posición en la Copa América de Brasil 2019 demostrando mucho calidad. En el inicio de la eliminatoria sudamericana, comenzó como suplente pero rápidamente le tocó ingresar al campo en lugar del lesionado Santiago Arias.

Santiago Escobar, que lanzó a Stefan Medina al profesionalismo en Atlético Nacional, en dialogó con GolCaracol.com, destacó que la fortaleza mental que el defensor antioqueño ha tenido para levantarse a pesar de las duras críticas, la demostró desde joven y eso llevó a 'Sachi' a subirlo al equipo principal.

¿Cuáles son las cualidades principales de Stefan Medina y qué fue lo que lo llevó a usted a promoverlo al primer equipo de Atlético Nacional?

“Yo creo que lo lo primordial es su parte humana. Vimos en él un el joven diferente pero con mucha madurez, con buenas conductas y a nivel educativo y y la manera como se relacionó con el grupo me llamó mucho la atención. Siendo muy joven mostró mucha personalidad, mucha solvencia. Yo lo utilizaba más como defensor central, un jugador muy técnico con buenos inicios de juegos, muy atento y una vocación de triunfar y salir adelante muy definida desde esa edad. Después creo que ha demostrado que es de esos jugadores polivalentes. Lo hace muy bien de lateral derecho, puede jugar como volante central y como defensor central, que su posición natural. Veo que ha crecido mucho, ha aprendido, ha evolucionado, es fuerte en la marca y ofensivamente también sabe lanzarse al ataque por su técnica”.

¿Las cualidades defensivas son lo que más le puede llamar la atención a Carlos Queiroz?

"Totalmente, Queiroz es un entrenador sapiente, de experiencia que ha trabajado en el Real Madrid, en selecciones a nivel mundial y ese tipo de entrenadores también tienen ojo, también son buenos observadores y por algo lo estará utilizando. Es un jugador que se entrega mucho en las prácticas y que al final le termina demostrando a cualquier entrenador que tiene capacidad para jugar en cualquier equipo y en la selección. Ya jugó en Nacional, fue titular y campeón. Lo mismo en México. Después va a la selección, tiene un partido malo con Uruguay y ahí el país futbolístico lo marcó mucho y me parece que en algún momento se fue injusto con él. Hoy entiendo que lo quiere el Valladolid y eso no es gratuito. Me parece que que estar en el radar de tantos entrenadores en grandes clubes y estar en la selección, nos dice a las claras que es un hombre muy útil. En ese orden de ideas, cómo está jugando Colombia, con Cuadrado y James por derecha, tener a un hombre que sabe marcar bien y que ayuda a la sociedad ofensiva, me parece que es ideal para lo que está trabajando la selección”.

¿Qué diferencia le puede dar un defensor central natural a esa posición de lateral derecho?

“Son gustos, hemos visto que en el fútbol italiano, en el fútbol argentino, en el de Inglaterra, entrenadores de élite colocan defensores centrales como laterales. Entonces a mí no me sorprende, todo lo contrario, siento respeto por el profesor Queiroz. Si me lo pregunta a mí, siempre me gustó más colocar laterales naturales de la oposición, pero bueno el entrenador es el que decide. Arias va a estar por fuera mucho tiempo, entonces ahí tiene a Cuadrado o al mismo Medina. Pero Cuadrado está jugando como volante interno y que llega como extremo, así que creo que esa banda derecha está muy bien compensada y funcionó en el partido con Venezuela, esperemos que también funciones contra Chile, que ahí vamos a enfrentar a un rival que saca a sus laterales mucho más que Venezuela y que ataca más con los extremos, entonces cada partido reviste de un análisis diferente.”

¿La mejor cualidad de Stefan Medina puede ser la capacidad mental de hacer oídos sordos a las críticas y levantarse?

“Si, eso quiere decir que hay un jugador de personalidad, de carácter, de temple, que nunca respondió a las críticas de los aficionados y del periodismo. Creo que es la mejor manera de responder, no peleando, sino que lo hizo con fútbol, con mucha inteligencia, demostrando que tenía toda la capacidad y hoy en día es un muchacho que se ha consolidado en el fútbol internacional. Entonces es una lección para todos y para él mismo, que demostró que lo que había pasado en ese partido con Uruguay, había sido algo normal que sucede en el fútbol, pero hoy está en un buen presente y eso es lo importante, que tuvo la capacidad de reaccionar ante unas críticas fuertes que estaban haciendo”.

¿De ser cierto el interés del Valladolid, el fútbol español si le viene bien a Estefan?

“Ya lo demostró, campeón en Nacional y en México. El español es un fútbol de mucha posesión, de posición y ya lo ha hecho. Seguramente no va a tener inconvenientes para para adaptarse al fútbol español, que es de mucha tenencia, de control de juego, de asegurar la pelota. No es un fútbol de vértigo y a él le puede convenir. También fue a México que es un fútbol muy físico, de muchas transiciones y hoy lo dan allá como uno de los extranjeros más destacados de la liga mexicana. Entonces nos demuestra que independiente de la calidad de fútbol que se juegan en sus países y la las características, está la capacidad de él por encima de todo”.

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /