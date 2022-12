¡Se abre polémica entre James Rodríguez y el cuerpo técnico de la Selección Colombia!

"Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar en la Copa América. Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total", indicó hace pocos minutos James Rodríguez en un comunicado de prensa tras ser desafectado de la Selección Colombia.

De igual forma, el cucuteño se vio dolido por la decisión. Así agregó que "lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mi significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe todo y me genera enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida".

Así se abre una polémica entre el jugador y el cuerpo técnico del seleccionado, que es liderado por Reinaldo Rueda, en la antesala de los juegos frente a Perú y Argentina, del 3 y 8 de junio próximos.

Y es que en la mañana de este viernes, la FCF anunció que el número '10' de Colombia había quedado desafectado para las próximas competencias que se avecinan.

Este es el nuevo convocado a la Selección Colombia, para Eliminatoria y Copa América

Acá la carta publicada por James Rodríguez en sus redes sociales:

A los medios de comunicación, aficionados del fútbol y público en general quiero expresar mi pensamiento y sentimiento frente a la decisión tomada por el cuerpo técnico de la Selección Colombia de cara a las próximas fechas de eliminatorias y Copa América.

Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección.

Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021.

Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y la que he sacrificado mucho.

Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mi significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe todo y me genera enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida.

Para mis compañeros la mejor energía y los mejores deseos. En la distancia apoyaré con la pasión de siempre.