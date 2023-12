Sebastián Gómez, no se confía de Venezuela: "Está muy bien y será protagonista"

La Selección Colombia se alista para afrontar dos importantes partidos de preparación con el objetivo de cerrar de buena manera el 2023, pues de sacar buenos resultados contra Venezuela y México el combinado nacional terminando el año de manera invicta y siendo una de los equipos con mejor presente.

Precisamente en rueda de prensa, previo al duelo contra la 'vinotinto' el próximo domingo 10 diciembre a las 6:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Estadio DRV PNK de Estados Unidos, Sebastián Gómez, uno de los jugadores que recibió la confianza de Néstor Lorenzo para estos compromisos se pronunció y comentó lo que significa estar con la Selección Colombia.

"Feliz de estar acá, muy contento porque es una gran oportunidad para todos de mostrar lo que hacemos en los clubes. Sabemos que es una competencia sana, muy interesante importante, porque hay muy buen nivel entre nosotros. Este equipo quiere mostrar lo mejor, sabemos de la importancia de los partidos que tenemos. Venezuela está muy bien, estructurada y va ser protagonista en ese preolímpico que se dará en su país", comentó el futbolista de Coritiba.

Asimismo, el deportista habló de cuál es el objetivo de quienes recibieron la oportunidad de estar en la 'tricolor' para enfrentar a Venezuela y México. "Venimos con un gran reto y en los partidos vamos a mostrar nuestra calidad; los que estamos en el proceso aprovecharemos esta gran oportunidad".

*Otras declaraciones

Su posición favorita en la cancha, tras su llegada al Coritiba

"Yo me siento bien de volante mixto, box to box. El futbol brasileño me ha servido mucho para crecer, mejorar; es muy físico y uno aprende mucho y aquí vine aprender cosas nuevas que es muy importante".

Sebastián Gómez y un festejo de gol con el Coritiba, en juego del Brasileirao. @Coritiba

¿Qué significa estar en la Selección Colombia?

"Es muy importante, uno como jugador sueña con vestir la camiseta de la selección, hay una competencia sana, fuerte entre todos nosotros los jugadores colombianos porque hay mucho potencial, entonces aprovechar la oportunidad y demostrar lo mejor".

Por el momento, aunque aún no hay indicios de quiénes serían los jugadores que estarían en el once titular para enfrentar a Venezuela el domingo 10 de diciembre, se espera la 'tricolor' saque un muy buen resultado el cual reafirme el porqué es un de las selecciones llamadas para llevarse el título de la Copa América 2024, la cual tendrá lugar en Estados Unidos.

