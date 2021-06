Sebastián Pérez fue una de las sorpresas dentro de la convocatoria de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, para los juegos frente a Perú y Argentina, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

El actual jugador del Boavista, en Portugal compareció ante los medio, en la rueda de prensa del combinado patrio. De arranque, el paisa aseguró que está "muy contento de volver a la 'tricolor' con un técnico que me conoce muy bien".

El exfutbolista de Atlético Nacional tuvo que pasar por momentos difíciles, pero en la última temporada en el fútbol portugués encontró continuidad y terminó siendo un futbolista fundamental para su club.

"Fue una temporada difícil para el equipo. El campeonato de Portugal me sorprendió para bien, tiene mucha calidad. Los jugadores son muy fuertes. Me costó la adaptación, pero tuve partido buenos durante la liga. Después de la lesión me costó volver a retomar el nivel, espero aportar y volver a ser el Sebastian que todos conocen. Tengo más madurez", afirmó Pérez Cardona.

Sobre el juego frente a la Selección de Perú y los retos que tiene el onceno nacional, dijo: "la presión la tenemos todos. Nosotros llevamos dos mundiales seguidos asistiendo y siempre vestir la camiseta de la Selección genera presión. Siempre tenemos que buscar los resultados, sabiendo el equipo que tenemos".

Para rematar, el antioqueño resaltó las cualidad de los volantes en la actualidad y cuál sería su papel en el plantel de Reinaldo Rueda.

"El mediocampista de hoy en día es muy completo, debemos tener capacidad defensivas, pero también aportar en juego ofensivo con el inicio de las jugadas", concluyó.