Sebastián Pérez: "Jugar en La Paz es difícil, pero la Selección Colombia tiene buenos jugadores"

Cada vez falta menos para volver a ver a la Selección Colombia en acción. El próximo jueves 2 de septiembre, se enfrentará contra Bolivia, en La Paz, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por eso, para analizar dicho compromiso, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' entrevistaron a Sebastián Pérez, hombre que ha vestido la camiseta 'tricolor' en repetidas ocasiones.

De hecho, estuvo presente en aquella victoria del combinado nacional 2-3 sobre el equipo boliviano, con anotaciones de James Rodríguez, Carlos Bacca y Edwin Cardona.

¿Cómo es jugar en la altura?

"Jugar en La Paz es difícil. Ahora, todos los convocados están en un buen momento. El profesor, muy inteligente, convocó jugadores que están acostumbrados a la altura"

¿Habla con el entrenador Reinaldo Rueda?

"Poco hablo con el técnico Rueda. Ellos tienen sus asistentes, con quienes uno habla más. Sea quien esté como jugador o técnico, la Selección nos debe unir siempre. El nombre de Colombia es lo más importante"

¿Qué falta para verlo en ese alto nivel que tuvo?

"Voy por buen camino. En Portugal me está yendo bien. No es un equipo que tenga mucho eco en Sudamérica, pero estoy en un gran rendimiento. Lo que más necesitaba era confianza y continuidad y voy bien"

¿Cuál es su opinión con el tema de James Rodríguez?

"James, más que cualquiera, ama a la Selección Colombia. Cuando se pone esos colores, se transforma. El hecho de no estar no solo le da duro a él, sino a quienes están. Junto a Falcao y Cuadrado, ha sido nuestra bandera en Europa. La reacciones son muy personales. Él tiene una manera de ser y de expresarse. Nadie puede opinar por el otro. Quizá de algunas cosas se arrepienta o no. Pero lo importante es que al club donde llegue, se destaque porque lo necesitamos en la Selección Colombia"

¿Y Luis Díaz y Mateus Uribe?

"'Luchito' y Mateus son grandes jugadores. No es fácil llegar al Porto, club de los más grandes en Portugal, y ser titulares indiscutidos. La hinchada del equipo se los reconoce, los quieren mucho. Llegan en un buen momento a la Selección y nos van a dar muchas alegrías"

Finalmente, Boavista lo compró

"Boavista me confirmó que hizo uso de la opción de compra, gracias a mi rendimiento y buenas actuaciones. Estoy feliz por este presente. Quería seguir ahí. La opción de compra era obligatoria si llegaba a ese número de partidos. Aún no alcanzo esa cifra, pero lo más seguro es que lo haga de aquí a diciembre"

¿Qué tanto influyó haber estado en la Copa América?

"Cuando uno llega al club, después de haber estado en la selección nacional, lo miran a uno con otros ojos y con más respeto. La Selección Colombia representa mucho"