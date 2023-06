Selección Colombia vs. Irak, un partido para que el DT Néstor Lorenzo siga consolidando su idea

Colombia se enfrentará este viernes en Valencia a Irak en un duelo en el que el estratega argentino Néstor Lorenzo, entrenador de los cafeteros, tendrá de oportunidad de seguir consolidando su equipo de cara al inicio de las Eliminatoria al Mundial de 2026, programado para septiembre.

El equipo sudamericano vislumbra un partido que, como lo dijo el volante Juan Guillermo Cuadrado, se presenta como la ocasión perfecta para alargar el invicto que tiene desde que Lorenzo asumió el cargo con cuatro triunfos y dos empates.

"Esperamos hacerlo de la manera correcta para seguir por este camino que llevamos desde que vino el ‘Profe’ y mantener el invicto porque todavía no se ha perdido y lo más importante debemos habituarnos a ganar porque eso ayuda a ganar", dijo el jugador de Juventus en una comparecencia ante la prensa.

La principal novedad de los colombianos es el regreso del extremo Luis Díaz, quien se había perdido los últimos cuatro amistosos por lesión y viene de tener un buen cierre de temporada en el Liverpool.

Este partido llega además en un proceso de cambio generacional en el que no aparecen nombres de otros referentes como Radamel Falcao García o James Rodríguez, a quienes Lorenzo no ha descartado del todo pero que ya no han vuelto a figurar como los principales hombres de las convocatorias.

"El ‘Profe’ viene dandole la oportunidad a muchos jóvenes que lo están haciendo muy bien" (...) Poder llegar es fácil pero permanecer es lo más difícil y cada uno de ellos debe tener la actitud de querer permanecer, que es lo más difícil por los jugadores de tanto talento que tiene Colombia", opinó Cuadrado.

Irak, entre tanto, viene de perder 2-0 en marzo con Rusia y tiene como principal figura al juvenil Zidane Iqbal, promesa del Manchester United.

El equipo asiático, dirigido el español Jesús Casas, vislumbra con emoción un encuentro ante un rival que, según dijo el estratega a la emisora colombiana Blu Radio, es un "equipo muy completo capaz de alternar ese inicio de juego asociativo con la velocidad que tiene".

"En Irak hay mucha expectativa por enfrentarnos a una selección como la colombiana y esperamos que todo salga bien, que sea un buen espectáculo", afirmó.