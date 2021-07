Sergio 'Barranca' Herrera: "Mis recuerdos más bonitos con la Selección son anotándole a Uruguay"

Cada vez falta menos para vivir un partido apasionante de la Selección Colombia, que enfrentará a Uruguay en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde.

Los 'charrúas' han sido, en los últimos años, un rival fuerte para la 'tricolor'. Justamente, en las actuales eliminatorias, la 'celeste' venció categóricamente a Colombia en Barranquilla, 0-3. Sin embargo, hay antecedentes que también favorecen a los nuestros.

Uno de los partidos más recordados, fue la victoria del combinado patrio 5-0, en el camino de la Eliminatorias al Mundial de Alemania, de 2006. En aquella ocasión, también estaba Reinaldo Rueda, al mando.

Justamente, GolCaracol.com habló con Sergio 'Barranca' Herrera, delantero que en aquella ocasión marcó el quinto tanto que puso las cifras definitivas al marcador. Como si fuera poco, también les marcó en la Copa América de Perú, en 2004.

¿Cómo ve el juego frente a Uruguay?

Publicidad

Es un rival histórico, el que más ha ganado la copa y que viene en un proceso de recambio. No son los mismos de hace unos años, por eso será parejo en el juego, porque los dos vienen consolidando un proyecto.

¿Cómo fue marcarle a los 'charrúas'?

"Son los mejores recuerdos que tengo con la Selección Colombia, marqué cinco goles y dos fueron a Uruguay. Eso es imborrable y siempre lo recordaré con el mayor agrado. Ellos eran muy aguerridos, tenían jugadores de mucha experiencia. Es un privilegio haber anotado en la Selección".

Justamente, en esa época también dirigía Reinaldo Rueda, ¿Qué opinión tiene del 'profe'?

"Es una persona muy honesta, trabajadora y disciplinada y en la parte profesional siempre buscaba que el equipo tuviera un orden. Siempre tuvo la idea de que todos tenían que defender y atacar.

Publicidad



Los delanteros no han venido marcado, ¿Cree que es falta de confianza?

No. Yo no creo que a esos jugadores con tanta calidad y con el nivel en el que están, vayan a perder la confianza. Simplemente no se les ha abierto el arco, pero conocemos la capacidad que tienen para anotar Duván Zapata, Luis Muriel y Rafael Santos Borré. Esperemos que en este partido aprovechen las opciones que se creen. En cualquier momento nos van a dar alegrías.

¿A qué selección ve más fuerte en esta Copa América y para qué está Colombia?

Yo creo que Colombia puede llegar a la final, por el grupo que tiene y por la unión que se ve en los jugadores. Yo veo a un equipo muy sólido y es Argentina, se ven compactos y aparte, tienen a un jugador como Lionel Messi que puede resolver en cualquier momento. Brasil puede estar ahí por la localía, pero veo mejor a la 'albiceleste'.

Por: Julián Camilo Campos / @jccg1205