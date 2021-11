Sergio Herrera: “En Colombia vs. Paraguay yo jugaría con Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré”

Todo está listo para que la Selección Colombia reciba a Paraguay, este martes, en el Metropolitano de Barranquilla, donde esperamos aparezca el gol en la ‘tricolor’ y se pueda celebrar una victoria.

Por ese motivo, en GolCaracol.com hablamos con Sergio Herrera, con paso importante en el combinado nacional y quien se refirió a este seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda.

Además, ‘Barranca’ habló de los delanteros, la escasez de gol, la creación de juego y los futbolistas con los que él jugaría contra Paraguay, en busca de los tres puntos.

¿Qué le faltó a esta Selección Colombia contra Brasil?

“No creo que se haya respetado mucho, claro, se respeta a Brasil, todos los rivales han salido con dos o tres goles de allá y en este momento de la clasificatoria cuenta mucho eso. De pronto Colombia cambió con los cambios, luego Brasil sacó provechó, pero era entendible por lo de la amarilla de Mojica y que tenía que ir mucho a los duelos, uno va entendiendo lo que tenía en la cabeza el profe Rei”.

¿Usted piensa que falta tener un ‘10’ para más creación de juego?

“El talento siempre se va a necesitar. Uno esperaba que iba a tocar muy pocas veces Duván Zapata, y se esperaba que él fuera más fastidioso, se volviera un problema para los centrales, que estuviera encima, que buscara faltas, que diera salida y respiro cuando el equipo estaba siendo sometido. Hace falta, pero por ejemplo, ¿quién es el volante de Brasil? Es una tarea de todos, no puede recaer en un solo hombre, pero por nuestra historia como hemos tenido al Pibe Valderrama, Giovanni Hernández, James Rodríguez, dejamos esa responsabilidad a un solo jugador, y no debe ser así. Claro, hay algunos diferentes, como James y Cuadrado y hacen una genialidad y el delantero queda de frente al gol”.

¿Qué puede decir de la falta de gol de la Selección Colombia?

“Nosotros tenemos que entender y tener claro qué lleva el profe Rei, que lleva dirigiendo 8 o 9 partidos y los que conocemos el estilo del profe Rei, él usa equipos muy equilibrados, a través del tiempo los equipos se empiezan a soltar. A través de esa seguridad que da mantener el arco en cero se va encontrando el juego y resultados. El delantero tiene que pensar que tiene que aportar, el objetivo primordial es el gol, pero si no llega debe ayudar al equipo, abrir espacios, marcar, que era lo que decía de Duván”.

¿Cómo cree que será este partido contra Paraguay?

“Como todos los juegos, tendrá su dificultad, algo con lo que no contábamos era con el resultado de Asunción, no se pensaba que Paraguay iba a perder de local, con un cuerpo técnico nuevo, y Chile no se acercara. La verdad los paraguayos siempre son aguerridos, tienen buen juego aéreo, pero también tiene mucho talento. Está Borja, Borré, James que quien no está al 100 por ciento, pero entre su sabiduría el profe sabrá el momento en el que le aportará a la Selección”.

¿Con quién se iría en el frente de ataque, contra Paraguay?

“Yo pondría a Borja y a Borré y a Cuadrado más adelantado. Se asocia con todos Borré, siempre piensa en el equipo, en trabajar, en brindarse al máximo, en trabajar”.