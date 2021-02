James Rodríguez, el número '10' de la Selección Colombia y en la actualidad entre picos altos y regulares en Everton de la Premier League de Inglaterra, siempre es centro de atención y motivo de conversación en nuestro país.

Mala noticia para Andrés Felipe Román: no será contratado por Boca Juniors

En ese sentido, en las últimas horas, Carlos 'el Pibe' Valderrama habló y analizó la actualidad de Rodríguez Rubio y entregó sus conceptos, válidos por demás, sobre la presencia del volante de creación en la Selección Colombia, que se alista para enfrentar a Brasil y Paraguay, el próximo 26 y 30 de marzo, respectivamente.

*James Rodríguez

"Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles; él perdió juego, ahora lo esta retomando. Él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol".

*James, siempre en Selección

"Siempre no. Si está bien, tiene que estar, si no está bien hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona viene otro. Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia".

El once ideal de Carlos Pibe Valderrama de la Selección Colombia para enfrentar a Brasil