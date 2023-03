'Basílico' González y sus añoranzas cuando fue DT en título de la Selección Colombia Sub-17 en 1993

En Ecuador, todo está preparado para lo que será el Sudamericano Sub-17 y la Selección Colombia ya aterrizó en el país vecino con el objetivo de hacer una buena presentación a lo largo del torneo y coronarse. En la historia, la 'tricolor' solo ha ganado en una ocasión este campeonato, fue en 1993 y Gol Caracol habló con la mente maestra de esta gesta: el DT Germán 'Basílico' González.

Transcurría el año 1993 y Pereira, Armenia y Tuluá, fueron las ciudades que le abrieron las puertas a todo el continente para la realización del Sudamericano Sub-17. De la mano de la afición local, la Selección Colombia de la categoría dio muestras de buen fútbol de principio a fin y logró el título.

Y es que Colombia fue campeona de manera invicta. Como anfitriona, hizo parte del grupo A y ganó todos los partidos. Fue 2-0 sobre Perú, 4-1 contra Ecuador, y 2-0 frente a Venezuela y Argentina.

Y el buen rendimiento no paró allí, pues en el cuadrangular final, igualaron 1-1 y 2-2 con Chile y Brasil, respectivamente, y en un emotivo partido vencieron 1-0 a Argentina.

Esta hazaña se logró con jugadores como Jorge Bolaño, Ricardo Ciciliano (QEPD), Fernando Madrid, Francisco Javier Diaz, Jaime Granados Valencia, pero sobre todo por la dirección técnica de 'Basílico' González.

En la actualidad, el entrenador se siente orgulloso de haber sido parte de dicho combinado pues según él, "ha sido un privilegio haber sido una persona que recorrió el país en ese entonces para conformar una selección nacional, donde tuvimos chicos de varios departamentos de Colombia y que gracias a Dios, pues cada uno de ellos tuvo un rendimiento muy importante para haber conseguido ese título".

Ser campeones y sin perder ningún partido fue obra del esfuerzo y fue la recompensa a una grana preparación previa: "Desde el primer momento que concentramos al grupo en Pereira, que se hizo un trabajo por parte de todo el cuerpo técnico y desde el psicólogo hasta todos los que estuvimos ahí. Creo que fue un grupo consciente, un grupo preparado y con con deseos de conseguir lo que se logró", dijo 'Basílico', en charla con Gol Caracol .

Ahora bien, más allá de lo conseguido, González se refirió al porque nuestro país no ha podido ganar de nuevo este titulo en la categoría Sub-17. "Aquí salen buenos futbolistas. Los chicos les gusta mucho el fútbol en Colombia, pero no hay proyectos ni en clubes ni en federación. Entonces yo creo que cada uno de estos chicos se prepara individualmente, cada uno de ellos, para tratar de jugar al fútbol profesional, pero no está direccionado a eso", resaltó.

Y es que González fue más allá y dio un ejemplo contundente. "Acabo de ver a jugadores extraordinarios como Kevin Castaño y Jhon Jáder Durán en la selección de mayores. ¿Se imaginan qué clase de de futbolistas tendríamos con proyectos bien organizados, bien ordenados, proyectados a sacar individualmente verdaderos profesionales del fútbol?", sentenció.

¿A que se dedica actualmente Germán 'Basílico' González?

El estratega ahora hace parte de Kairos, un club deportivo de Bogotá que se viene destacando en torneos de Liga y forma niños con un enfoque integral, dicho en las palabras de González, "si los chicos tienen la condición, tienen el talento, pues se tienen que preparar muy fuerte en la parte técnica, física, práctica, mental y espiritual. Uno debe preparar gente para que sea buen ejemplo y para que sea muy inteligente. En este caso hacemos mucho énfasis en la parte de los valores".