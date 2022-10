"Carlos Paniagua es una persona muy agradable, preparada y con mucha pasión por el fútbol"

Este domingo, la Selección Colombia femenina Sub-17 se juega un partido histórico en la final del Mundial de la India 2022. Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentarán contra el seleccionado de España, en el duelo válido por el título, a partir de las 9:30 a.m., partido que podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y GolCaracol.com.

Uno de los protagonistas del equipo ha sido el entrenador antioqueño que ha logrado sacar lo mejor de sus dirigidas, liderándolas hasta el partido definitivo. En Gol Caracol hablamos con Carlos 'Piscis' Restrepo, quien trabajó por varios años con Paniagua, en las inferiores del seleccionado colombiano masculino.

¿Por qué razón trabajaron junto a Paniagua, él siendo asistente suyo?

"Cuando me contactan la FCF yo estoy en Costa Rica, ellos me hablan de poder venir y me comentan que Carlos Paniagua venía ahí en el trabajo de selección y que en potencia podría ser un asistente técnico. Yo lo conocía, porque jugó con mi hermano en selecciones Antioquia y venía también de dirigir allí. Conocía muy bien lo que era la batería de la edad de los jugadores con los que íbamos a trabajar. Nos juntamos en el 2012 para comenzar el trabajo hasta el 2017. Intenté llevarlo conmigo al fútbol profesional en Honduras. Estuvimos juntos en tres Suramericanos, dos Mundiales, juegos Bolivarianos y selección olímpica".

¿Cómo es Carlos Paniagua?

"Carlos es un tipo muy abierto, agradable, con buenos conocimientos, preparado, con mucha pasión por el fútbol. Yo creo que todo eso nos ayudó a formar una armonía y complementarnos que era lo más importante".

¿Qué tipo de DT es Paniagua?

"Carlos siempre ha tenido la preparación y el conocimiento para el entrenamiento deportivo, que es tan importante. Siento que en el trabajo de campo Carlos es creativo, es una persona que bajo ese conocimiento táctico maneja muy bien la estrategia para los partidos, es una persona que tiene su particularidad, que es la preparación de los juegos, trabajos y tareas para la competencia. Además de la relación que tiene con sus dirigidos y/o dirigidas, tiene su manera de integrar los grupos y hacer que lo sigan".

¿Qué es lo que más destaca de él, su idea táctica, su idea de fútbol bien jugado o el manejo de grupo?

"Es una combinación, los entrenadores tenemos eso: la parte humana que nos ayuda con los grupos, para relacionar e interactuar, cosa que tiene Carlos. Pero a eso hay que sumarle el conocimiento, el trabajo de campo de él en la parte táctica, Carlos es rápido e intuitivo, y eso le da pie a que los equipos se paren bien y tengan una buena estructura. Me gusta su estilo, de que los equipos jueguen bien, agraden y sean ofensivos, con la posesión como un argumento para dominar a los rivales".

¿Ha hablado con Paniagua de las diferencias de manejo y trabajo entre el fútbol femenino y masculino?

"Son dos cosas muy diferentes, nosotros ya habíamos palpado cuando estuvimos juntos en la FCF e interactuamos con los cuerpos técnicos. Indudablemente, hay una diferencia marcada, especialmente en la parte fisiológica, razón por la cual hay que estudiar muy bien para entrar a manejar el tema femenino. Carlos se fue metiendo y lo cogió muy rápido, también se rodeó con gente que lo ayudó, en el tema de las mujeres las sabe llevar, tratar y meter dentro de la idea que él pretende. Hay que estar empapado en el medio en el que uno está, Carlos demostró que le tomó la medida al fútbol femenino, y le tomó cariño a ese trabajo".

¿Le sorprende lo logrado hasta el momento por Paniagua?

"Son resultados que no son comunes en el fútbol nuestro, y en especial en el femenino. Tanta resonancia me agrada y me sorprende de una manera agradable. Estoy muy contento porque Carlos pueda obtener estos logros, y posicionar el fútbol femenino. Que bueno que le toca a él porque creo que se lo merece".