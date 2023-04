Chile Sub-17 vs Colombia Sub-17: hora y dónde ver el partido del Sudamericano 2023

La Selección Colombia Sub-17 no ha tenido suerte en cuanto a los resultados en el Sudamericano de la categoría que se lleva a cabo en Ecuador. La 'tricolor' pre-juvenil suma un punto en tres salidas en el Grupo A y sus aspiraciones de avanzar de ronda en el certamen son bastantes nulas, aunque todo puede ser posible. El único objetivo este miércoles contra su similar de Chile es la victoria, los tres puntos, para seguir con esa esperanza.

Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez ha mostrado buenos momentos de fútbol en territorio ecuatoriano, pero han fallado en la definición. Eso le costó en su debut contra Uruguay, luego en la derrota frente al local Ecuador, y la poderosa Brasil; escuadras que sí se mostraron finos en el frente de ataque.

En las toldas del conjunto 'tricolor' saben cuál es la premisa contra los chilenos, le apuntan a mejorar en su estrategia dentro del campo de juego y a su vez ser más eficaces en la ofensiva. En el plantel 'cafetero' "no sólo se aferran a las matemáticas, sino también al juego", tal cual lo expresó en rueda de prensa previa el asistente técnico, Jorge Bolaño.

"Tenemos que esperar otro resultado. Nosotros sabemos que Chile tiene partidos difíciles, vienen con nosotros y después termina con Ecuador, que no es fácil. Nosotros la tenemos clara, tenemos que ganar y esperar el resultado, pero nos aferramos no solamente a la matemática, sino que también nos aferramos a lo que nosotros estamos mostrando, que, desafortunadamente, los resultados no son los mejores", afirmó el excentrocampista oriundo de Santa Marta.

🎥 ¡𝗝𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟭𝟳!



Todo listo para enfrentar mañana a 🇨🇱 por el CONMEBOL Sub 17 🫡#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/clgrrNqziT — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 4, 2023

Publicidad

Bolaño explicó que desde el cuerpo técnico son los primeros en revisar lo que está fallando en el plantel de la Selección Colombia Sub-17 para que los resultados no se hayan dado hasta el momento y que los tenga como últimos del Grupo A con sólo una unidad.

"Nosotros somos los primeros autocríticos del tema, porque también terminamos el partido y enseguida nos ponemos a ver el vídeo, nos acostamos a las tres o cuatro de la mañana y enseguida estamos buscando qué pasa. Nos estamos dando cuenta que hacemos partidos de ascendencia, 80 minutos perfectos, porque los planes están saliendo perfectos, pero desafortunadamente en los últimos minutos nos estamos desconcentrando, porque de pronto, tenemos alguna jugada mano a mano y no la metemos y a la siguiente jugada, nos la meten a nosotros; entonces eso enseguida los muchachos se bajonean un poquito, pero es normal", complementó Jorge Bolaño.

¿Hora y dónde ver a Colombia Sub-17 vs. Chile Sub-17, por el Sudamericano en Ecuador?

Publicidad

Día: miércoles 5 de abril del 2023.

Hora: 4:30 de la tarde, hora de nuestro país.

Competición: Sudamericano Sub-17 de Ecuador.

Transmisión del partido: DirecTV Sports.