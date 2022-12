Daniel Cataño rebobina el casete: recuerdos de Colombia en Mundial Sub-17 de Nigeria

El ahora jugador del Medellín, hizo parte del combinado dirigido por Ramiro Viáfara y que alcanzó el cuarto lugar en Nigeria. Ocho años después revela detalles de su participación y de una lesión complicada.

Con apenas 17 años, Daniel Cataño alistó maletas para emprender un viaje al continente africano, Nigeria aguardaba por la Selección Colombia, que compartiría el Grupo C con Países Bajos, Irán y Gambia.

“Buscábamos ser campeones, al pasar los partidos nos fuimos dando cuenta de que teníamos un gran equipo y un buen cuerpo técnico. Fue una experiencia muy linda, con 17 años y tener que salir a representar tu país fue algo que me marcó mucho; nos sirvió que casi la mayoría de los compañeros estábamos jugando en equipos de la A”, aseguró el nacido en Bello, Antioquia, el 17 de enero de 1992.

Reconoció que lo que más le sorprendió de Nigeria fue el contraste tan notorio entre sectores ricos y pobres, y que el encuentro más importante fue contra Argentina, en los octavos de final del torneo.

“Perdíamos 2-0 y terminamos ganando el partido 2-3, fue el que más recuerdo por lo que significó”, fue el debut para Cataño, ya que no había tenido minutos en la fase de grupos.

Sin embargo, frente a Turquía, en cuartos, ingresó para hacerle el pase gol a Jorge Luis Ramos que significó el 1-1. En la tanda de los penales, Daniel fue el encargado de ejecutar el penúltimo cobro, 5-3 quedó la serie a favor de la ‘tricolor’.

Cuando se alistaba para ejecutar la pena máxima, “el primero que se me pasó por la cabeza fue mi padre, yo sabía que estaba en el televisor pegado haciendo fuerza”.

En total, Daniel Cataño actuó 129 minutos en tres partidos y recibió dos tarjetas amarillas.

A pesar de que varios excompañeros suyos de esa Selección ya están en el fútbol del exterior desde hace varios años, como el caso de Jeison Murillo (Valencia, España), Santiago Arias (PSV, Países Bajos), Stefan Medina (Monterrey, México) y Gustavo Cuéllar (Flamengo, Brasil), él no se afana.

“Quizá a algunos se les ha acelerado el proceso y se han ido, pero yo tuve desafortunadamente una lesión que me alejó mucho tiempo de las canchas y fue difícil volver a jugar. Cuando me vaya no quiero regresar acá hasta cuando sea la hora de retirarme”, resaltó Cataño, a quien una pubalgia, recién llegado del Mundial Sub-17, lo alejó casi año y medio de las canchas.

A las 6:30 a.m. de este viernes inicia un nuevo reto para la Selección Colombia en un Mundial Sub-17, comienza el torneo contra Ghana y deberá medirse en la primera fase a EE. UU. e India, anfitriona de la Copa Mundo.

“Estuve viendo varios partidos y creo que juegan muy bien, sé de las capacidades del profe Orlando Restrepo, lo conocí cuando estuve en Rionegro, y de la mano de él seguro haremos un gran Mundial y ojalá hagan un mejor Mundial que nosotros”, aseveró el antioqueño.

Por último, el consejo que le deja a esta nueva camada de futbolistas es: “que se lo gocen, pero con responsabilidad y que siempre sueñen que todo se puede lograr”.