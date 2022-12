Hidalgo, de goleador de un Mundial Sub-17 a estar sin equipo en Pasto

El delantero pastuso, hoy con 31 años, fue una de las figuras de Colombia en la Copa del Mundo de Finlandia en 2003. A poco de un nuevo mundial para el seleccionado colombiano de la categoría, Hidalgo habló con GolCaracol.com.

Anotó cinco goles, se ubicó a la par de Cesc Fabregas, de gran reconocimiento en Europa y figura de España, y se convirtió en una de las revelaciones del Mundial Sub-17 de Finlandia, en el año 2003.

Compartió equipo en el seleccionado colombiano, que en ese entonces era dirigido por Eduardo Lara, con hombres que aún siguen vigentes como el defensor Cristian Zapata; los volantes Fredy Guarín y Sebastián Hernández y con Adrián Ramos, quien fue su compañero de ataque en los estadios finlandeses.

Hace 14 años, Carlos Daniel Hidalgo, nacido en Pasto el 25 de abril de 1986, tocó la gloria a dos manos, se hizo jugador profesional en Colombia y en 2008 fue transferido al Sporting de Gijón, de España, cumpliendo el sueño de actuar en Europa.

"Ese Mundial fue lo máximo, me ayudó a lanzar mi carrera a nivel internacional, a abrir puertas, a jugar en equipos grandes de Colombia, a ir a Europa; pero ya después corrí con una suerte diferente a algunos compañeros de Selección que aún están en un gran nivel", dijo Hidalgo, en charla con GolCaracol.com.

'Hidalgol', apodo que le acuñaron, jugó en Colombia, España, Paraguay, Bolivia y hasta en El Salvador; algo que se debió en gran parte a ese nombre y prestigio ganado desde el arranque de su carrera.

"Nosotros disfrutamos del Mundial, fue algo increíble, pese a estar alejados de nuestras familias por más de un mes, porque llegamos hasta lo último, fuimos cuartos. Hicimos una segunda familia y los recuerdos no se los quita a uno nadie", comentó Carlos Daniel, quien en 2016 tuvo su última experiencia internacional con Sonsonate, de El Salvador.

Para el nariñense la Copa del Mundo fue redonda: cuarto lugar con Colombia -se perdió con Argentina por penaltis (5-4)- y uno de los máximos artilleros del torneo. "Todos son lindos recuerdos, se cumplió con representar al país, fui goleador y eso con el paso de los años es motivo de alegría y satisfacción", dijo.

Pese a esas remembranzas y a su hoja de vida, Hidalgo se encuentra en su natal Pasto, disfrutando de la compañía de su familia, y sin equipo para seguir con su carrera.

"Hay cosas que tienen que pasar. Un día estas bien y al otro no. En los últimos años no hice muchos goles y hubo hace poco opciones, que al final no se concretaron. Esperar a ver si sigo ligado al fútbol, bien sea como técnico", contó Hidalgo.

¿Se va a retirar definitivamente? Esa pregunta obligatoria se quedó con un silencio inicial del goleador, para después soltarse: "...hay que esperar, uno siempre quiere que la carrera dure lo más posible. Ahora juego mis 'picaditos', para mantener el ritmo y no engordarme".

Sin estar en actividad, ahora Hidalgo se convierte en un hincha más de Colombia. "Ojalá a estos muchachos de la Sub-17 les vaya muy bien con el profesor Restrepo, que hagan una gran campaña y aprovechen esa gran opción que tienen", finalizó.