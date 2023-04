Jorge Bolaño: "No solo nos aferramos a las matemáticas, sino también a nuestro juego"

La Selección Colombia Sub-17 no ha tenido la mejor de sus presentaciones en el Sudamericano de la categoría, pues la 'tricolor' es última del grupo A con un punto producto de las caídas con Brasil y Ecuador y la igualdad en el debut contra Uruguay.

Y es que si bien los cafeteros han dado muestras de buen fútbol, han fallado en la definición y los rivales han cobrado marcando en las pocas que tienen.

La derrota más reciente fue frente a Brasil y el asistente técnico Jorge Bolaño habló en rueda de prensa sobre el combinado nacional y las chances que le quedan para lograr la clasificación a la fase final del campeonato.

*No hay de otra más que ganar

Tenemos que esperar otro resultado. Nosotros sabemos que Chile tiene partidos difíciles. Vienen con nosotros y después termina con Ecuador, que no es fácil. El local, Uruguay y Ecuador. Después termina con Brasil. Nosotros la tenemos clara. Nosotros tenemos que ganar y esperar el resultado, pero nos aferramos no solamente la matemática, sino que también nos aferramos a lo que nosotros estamos mostrando, que, desafortunadamente, los resultados no son los mejores".

¿Como esta mentalmente el grupo de jugadores?

"Es normal que se desesperen, que se frustre. Porque, al fin y al cabo, uno como jugador de fútbol lo que hace es entrenar para ganar y si tú durante el partido de muestras que lo estamos haciendo de la mejor manera y te estás sobrepasando también con capacidad al otro rival y al final pierdes. Es normal que haya cualquier situación que no esté de acuerdo. Con cualquier jugada. Ellos han demostrado mucha amistad, mucho cariño, mucho aprecio, mucha admiración mutua. Y eso es el fútbol, el fútbol es así. Estos muchachos apenas están empezando a vivir toda esta clase de situaciones. Pero mentalmente. Lo están demostrando. Que están capacitados y que están preparados para lo que nos viene ahora".

¿Qué deben mejorar desde el cuerpo técnico?

"Nosotros somos los primeros auto críticos del tema, porque nosotros también terminamos el partido y enseguida nos ponemos a ver el vídeo, nos acostamos a las 3 o cuatro de la mañana y enseguida estamos buscando qué pasa. Y nos estamos dando cuenta que hacemos partidos de ascendencia. 80 minutos perfectos. Porque los planes están saliendo perfectos, pero desafortunadamente en los últimos minutos. Nos estamos desconcentrando porque de pronto tenemos alguna jugada mano a mano y no la metemos y a la siguiente jugada, Nos la meten a nosotros entonces eso enseguida los muchachos se bajonean un poquito, pero es normal".

*Sobre la nómina que llevaron al Sudamericano

"Hoy nosotros debemos tener claro. La idea de estos muchachos. Nosotros estamos muy tranquilos porque nosotros hicimos microciclo que nos llenaron siempre. Y nos aferramos siempre a estos muchachos, así que nosotros no tenemos dudas sobre ese tema. Potenciarlo. Claro que sí. La idea de nosotros es que estos muchachos, después de este sudamericano, lleguen a sus equipos mejores. No solamente en lo futbolístico, sino en su forma de actuar, de pensar, de vivir, porque esa es la idea. Así que nosotros estamos acá al 100 y estamos siempre pendientes de estos muchachos para que siempre mejoren. Seguramente hay que seguir mejorando y siempre hay cosas por mejorar, pero siempre. Yo creo que nosotros hicimos un buen microciclo y nos dieron la posibilidad de estar acá con los mejores. Y la idea de siempre es potenciarlo, potenciarlo, porque ellos lo están demostrando cada vez que juegan sus partidos, están haciendo mejores cosas. Y ellos son muy inteligentes y están demostrando capacidad]".