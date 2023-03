Los recuerdos del título de la Selección Colombia Sub-17 en 1993, contados por Francisco Javier Díaz

Este jueves 30 de marzo, la Selección Colombia Sub-17 tendrá acción y debutará frente a Uruguay en el Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Ecuador. La ‘tricolor’ acumuló un largo proceso de preparación en Bogotá con el objetivo de hacer una buena presentación en el mencionado campeonato y dejar en alto el nombre de nuestro país en todo el continente.

El técnico Juan Carlos Ramírez lidera a un grupo de 23 jugadores que arribaron a territorio ecuatoriano para dar la pelea y meterse entre los cuatros primeros, posiciones que dan cupo al Mundial de Perú Sub-17 que se disputara entre noviembre y diciembre.

Si bien en el último tiempo, las diferentes combinados juveniles de nuestro país han sido protagonistas, la Selección Colombia Sub-17 solo tiene en su historial un título en esta categoría, que data del año 1993 y en el que los nuestros fueron anfitriones. Los ‘cafeteros’ arrasaron en la fase de grupos, superaron a Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela. En el hexagonal final todo se complicó, pero fueron primeros de nuevo y lograron el objetivo. Empatar frente a Chile y Brasil, y vencer a Argentina fue suficiente para hacer historia.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Francisco Javier Díaz, exjugador que fue campeón de esa selección y que tiene toda la experiencia y todos los pergaminos sobre cómo se trabaja y cómo son las sensaciones en un campeonato de esta magnitud.

Publicidad

Para Francisco Javier jugar el fútbol era algo inevitable, pues la pasión iba en la sangre, ya que es hijo de Ernesto Díaz, mítico delantero e ídolo de Independiente Santa Fe y de paso por selecciones Colombia, considerado además uno de los mejores jugadores bogotanos de la historia.

En 1993, Díaz hacía parte de la selección Bogotá y gracias a sus condiciones como mediocampista fue convocado por el técnico Germán ‘Basílico’ González al equipo ‘tricolor’ Sub-17. Si bien el premio mayor fue estar en el Sudamericano, al exfutbolista lo marcó para siempre lo que vivió desde antes.

“Fue un proceso de año y medio, uno devuelve la película, y con 16 años vive ese momento, lo preseleccionan, se prepara para el torneo y después llega uno al Sudamericano con los estadios llenos y esa experiencia no se olvida”, dijo el hombre que comenzó de delantero y que también jugó profesionalmente con Santa Fe de lateral derecho.

Publicidad

Una vez arrancó la competencia, Colombia fue demostrando que tenía ‘madera’ para quedarse con el título y Francisco Javier Díaz recuerda muy bien dos hitos importantes, uno del equipo y uno personal. “Fuimos campeones invictos y yo hice uno de los goles más rápidos de la historia a nivel de selecciones hasta ese momento, fue en la segunda fecha contra Ecuador cómo a los 12 segundos”, evocó que el exjugador.

Y es que más allá de los récords, en el equipo siempre se destacó la unidad y el apoyo como una familia, aspecto que fue clave para ser campeones. “Unos nos convertimos en jugadores profesionales, otros no; pero lo bonito es que todavía nos mantenemos en contacto, tenemos un grupo de chat en el que hablamos y nos saludamos”, reveló Francisco Javier Díaz.

Giribeth Cotes, Alexander Vega, Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano (QEPD), fueron algunos de los compañeros del bogotano en esa selección, sin embargo, recuerda que su ‘pana’ y amigo fue el arquero Eduardo Calderón. En esa época, la preselección se realizó en Cali y el guardameta fue su anfitrión de lujo. Los años no han diluido la amistad “porque él siempre me anda enviando recortes de esa época, porque su familia le encantaba guardar los recortes y a veces me muestra recortes que yo nunca había visto”.

Si bien en la cancha, los jugadores fueron los encargados de materializar los resultados y de ganar los partidos, desde el banquillo técnico estuvieron respaldados por el entrenador Germán ‘Basílico’ González, a quien Francisco Javier le agradece el cómo gestionó el grupo y el trato que les dio a pesar de la juventud. “Nos hicimos hombres muy jóvenes, nos trataba como jugadores profesionales realmente. Por eso los entrenamientos y ese torneo fue tan serio para nosotros, porque nos ayudó la preparación para llegar al fútbol profesional. Entrenarte a doble jornada, viajar, estar concentrado, pienso que para un niño de 16 años no es fácil, eso marcó mucho a los jugadores de esa época”, resaltó el otrora jugador de Santa Fe.