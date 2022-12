“Mi referente es Marco Pérez”: Juan Diego Alegría, delantero de Colombia Sub-17

Con alta capacidad goleadora y siendo uno de los jugadores destacados del combinado patrio Sub-17, el delantero tiene objetivos claros de cara a la alta competencia que se viene con el campeonato de la categoría.

En Perú se desarrollará el Suramericano Sub-17 y una de las cartas fuertes en la delantera de la Selección Colombia es Juan Diego Alegría, un joven de 17 años, quien a su corta edad es maduro y se traza metas.

Sin embargo, para ser el goleador que es no ha sido fácil su andar en el mundo del fútbol.

GolCaracol.com habló con el joven atacante que tiene sueños y metas a corto y mediano plazo, empezando por la competencia en el torneo que se jugará el territorio peruano.

¿Quién es Juan Diego Alegría?

“Soy ibaguereño, de una familia normal, de niño tuve un inicio entrenando varios deportes: atletismo, gimnasia, fútbol y finalmente me decidí por el último, porque era la disciplina que mejor hacía”.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

“Hice mis inferiores con Millonarios, pero no se dio la vinculación con el club por temas externos, porque no se dio un acuerdo con el equipo en el que yo estaba. Ahora y en la actualidad juego en el Deportes Tolima”.

Por su corta edad ¿cómo le va con los estudios?

“En Ibagué terminé hasta décimo. El grado once lo estoy haciendo vía virtual. Le agradezco a mi colegio por permitirme llegar hasta décimo, porque me ayudaron cuando estuve convocado a la Selección Colombia Sub-15”.

¿Cómo le ha ido en el proceso en Sub-17 y cuáles son las metas en la competencia que viene?

“Nuestro primer objetivo es clasificar al Mundial y segundo, ganar el Suramericano. El 'profe' Héctor Cárdenas es una persona muy estudiosa, que sabe lo que quiere y para donde va, de igual forma su cuerpo técnico”.

¿Cuál es su opinión antes de enfrentar el grupo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay?

“Son Selecciones de potencia Mundial que también se preparan y son equipos que a todo equipo y jugador nos gusta afrontar. Cuando vimos el grupo, el sentimiento fue de felicidad absoluta porque son partidos que se desean jugar”.

¿Para brillar en el Suramericano en cuáles jugadores se inspira?

“Mi referente es Marco Pérez, por su experiencia y capacidad goleadora, sin embargo, no dejo a un lado a Jorge Ramos y Luis Nery Caballero, delanteros con los que he tenido el placer de entrenar en el Tolima”.

Está empezando pero, ¿qué curiosidad o anécdota tiene en Selecciones Colombia?

“En un llamado para la Selección tenía una maleta de viaje que en la aerolínea no me dejaron llevar, por eso me tocó llevar mis pertenencias en una bolsa, lo que no me di cuenta es que era de los ‘Power Rangers’. En el equipo se burlaron de mí” (risas).

A futuro, ¿cuál es su objetivo futbolístico?

“Mi sueño es jugar en un equipo grande de Europa y hacer que mi familia se sienta orgullosa y todo mi entorno”.