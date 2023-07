Nicola Profeta, capitán de Colombia Sub-17, jugaría el Mundial de la categoría con Venezuela

El joven defensor central Nicola Profeta es uno de los talentos que cuenta con la peculiar ventaja. El zaguero que nació en 2006 en Anzoátegui, Venezuela, actualmente tiene 17 años y tiene la posibilidad de representar a Colombia (país donde se crio desde los cinco años), Venezuela (país de nacimiento) e Italia (debido a que su padre es de nacionalidad italiana).

A lo largo de su desarrollo futbolístico, Nicola ha tenido contacto con las tres selecciones mencionadas, pero fue la Selección Colombia la primera en acercarse y brindarle una oportunidad. El zaguero juvenil tuvo la experiencia de jugar en las categorías Sub-15 y Sub-17 con el combinado 'tricolor', donde logró hacer sus primeros pinos que además le permitieron adquirir valiosa experiencia y desarrollar sus habilidades en el ámbito internacional.

Desde pequeño Nicola Profeta ha hecho parte de la cantera del Deportivo Cali, uno de los clubes históricos del país, que se ha destacado por tener una de las mejores canteras. Su talento lo llevó a estar cerca de debutar con tan solo 17 años, cuando el cuadro 'azucarero' estuvo al mando de Jorge Luis Pinto, no obstante, la situación que atraviesa el club no ayudó a las oportunidades del defensor y finalmente no se concretó su debut con el equipo principal.

Publicidad

Eso sí, más allá de que no logró participar con la camiseta del cuadro vallecaucano, fue uno de los convocados a la Selección Colombia sub 17, para ser parte de todo el microciclo de preparación para el Sudamericano que tuvo lugar en Ecuador, en el cual también tuvo la oportunidad de jugar y, además, ostentó el rol de capitán, demostrando su liderazgo y capacidad dentro del campo de juego.

Su destacada actuación en la que llevó la cintilla de capitán en tres partidos que jugó como titular en el certamen de selecciones juvenil, y los 26 minutos disputados contra Brasil, le sirvieron para seguir captando la atención por sus condiciones.

De este modo, recientemente, desde Venezuela, el periodista Elías López informó que Nicola Profeta habría dado su consentimiento para representar a la selección nacional venezolana, en el próximo Mundial Sub-17 que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Publicidad

“Nicola Profeta ha dicho que SÍ a La Vinotinto y muy probablemente jugará el Mundial Sub17 con Venezuela. Él fue el capitán de Colombia en el sudamericano de la categoría hace meses. Así lo confirmó el presidente de la FVF Jorge Giménez”, comentó el comunicador a través de sus redes sociales.

🚨 Nicola Profeta ha dicho que SÍ a La Vinotinto y muy probablemente jugará el Mundial Sub17 con Venezuela.



Él fue el capitán de Colombia en el sudamericano de la categoría hace meses. Así lo confirmó el presidente de la FVF Jorge Giménez. 🇻🇪 pic.twitter.com/mJd4i7z4yk — Elias López (@eliaslopezvzla) July 21, 2023

Por el momento no se conoce ninguna información oficial al respecto, eso sí, cabe resaltar que la cita orbital no contará con la participación de la 'tricolor'.