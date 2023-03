Nicola Profeta: "Nosotros vinimos a hacer historia en el Sudamericano Sub-17; es nuestra mentalidad"

Como previo al debut contra la Selección de Uruguay en el Sudamericano Sub-17, que se estará realizando en Ecuador, uno de los jugadores de Colombia, Nicola Profeta, se refirió a lo que será su participación en esta competencia continental y las aspiraciones que existen de cara a este nuevo reto.

"Nosotros primero que todo tratamos de divertirnos para que se nos den las cosas", dijo de entrada el jugador del Deportivo Cali en charla con los medios de comunicación, afirmando además que por su parte no siente presión de nada. "Esa presión del saber que están pendientes del equipo y de los jugadores yo no la he sentido, estamos tranquilos y contentos de estar acá".

"Aquí todos los rivales son de clase mundial, se compite mano a mano, tratamos de buscar siempre la idea del 'profe' (Juan Carlos Ramírez), ser un equipo de posesión, buscando frente a cualquier rival siempre", dijo Nicola Profeta, quien dio la clave estratégica con la cual esperan vencer a Uruguay en el debut.

"Sabemos que es un rival fuerte en las segundas jugadas, en cada entrenamiento lo hemos trabajado; el ambiente aquí cada día es mejorar y aprender nuevas cosas", sostuvo el mediocampista prejuvenil.

A su vez, Profeta habló de las claves desde lo táctico para contrarrestar a Uruguay este jueves, cuáles son los puntos débiles de la 'celeste'.

"Este es un rival directo y nos va a marcar el camino en la competencia. Para contrarrestarlos se necesitan varios factores, es un equipo no muy rápido, más que todo fuerte, si ponemos el balón a ras de suelo se van a abrir los caminos, ahí podemos marcar la diferencia", complementó el jugador de la Selección Colombia.

Referente al tema del calendario, Nicola Profeta analizó el tema de la 'tricolor', que jugará los cuatro partidos de manera consecutiva, sin descansos de por medio como los demás equipos del grupo A.

"Son temas que nos puso la Conmebol, situaciones que se nos sale de las de manos, estamos trabajando en todas las partes y en cada situación adversa vamos a estar al mismo rendimiento, a la altura; hemos hecho las cosas bien en los trabajos, estamos bien preparados".

Otras declaraciones de Nicola Profeta:

¿Cuál es el objetivo principal de Colombia en esta competencia?

“La mentalidad de este equipo es una de las cosas más importantes, nosotros lo que vinimos a hacer aquí es hacer historia, es nuestra mentalidad, del entrenador y nuestro psicólogo; es paso a paso, primero de Guayaquil, luego en Quito; cada día una final y una nueva historia".

¿Cómo han trabajado la parte mental como previo al inicio del Sudamericano Sub-17?

"En la parte mental este equipo es muy fuerte, somos como una familia, nos tratamos como unos hermanos, esa es la confianza que nos tenemos a pesar de los resultados, así podremos sobrepasar los resultados por esa parte".