Así iría el tema del préstamo de Jhon Jáder Durán a la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial

Acerca de la presencia o no de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2023, justamente se refirió uno de los scouting que lo llevó al Aston Villa en el Chicago Fire, Andreas Werz, afirmando que aunque no tenga informaciones oficiales, lo más probable es que el delantero ‘cafetero’ se pierda el certamen orbital.

“En los últimos días no he tenido contacto con Jhon Jáder y por eso tampoco sé con certeza si participará en el Mundial 2023 de Argentina con Colombia, yo creo que no será el caso, porque Unai Emery no puede dejar a Jhon Jáder afuera en una etapa final de la Premier League, ir a la selección Colombia”, dijo el suizo en una charla exclusiva para ‘Blog Dportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Jhon Jáder es un niño, un muchacho que ama jugar por Colombia, es el máximo orgullo de él, pero el club o el sueldo que recibe se lo da el Aston Villa. Faltan cuatro fechas en la Premier League, el equipo está luchando por clasificar a una competición europea, Jhon Jader es un jugador importante, aunque últimamente no ha jugado mucho no le ha dado muchos minutos, pero es el reemplazante número uno del goleador Oliver George Arthur Watkin”, se refirió Werz, sobre el posible préstamo del colombiano a la ‘tricolor’.

Sin embargo, Andreas tampoco le cerró la puerta a la posibilidad de que el atacante pudiera jugar el Mundial Sub-20 2023. “Sería algo pactado si Unai Emery deja jugar el certamen mundialista a Jhon Jader. De todas maneras, no se sabe si se lesiona Watkin para los últimos partidos, así que yo no creo que Aston Villa vaya a prestar a Jhon Jader Durán para el Mundial”.

“No sé de certeza nada en el contrato, pero como yo conozco a Jhon Jáder cláusulas como las de condicionar para jugar con Colombia no existe, no me lo puedo ni imaginar, y como no es fecha FIFA, ningún club está obligado de prestar a sus jugadores para ese evento", dijo el suizo sobre un posible tema legal para poder ir a disputar el certamen.

*Otras declaraciones:

¿Cuál es su trabajo con Jhon Jáder Durán?

“Ellos me dicen necesitamos a 'X' jugador, por ejemplo, me dijeron hay que buscar a alguien que remplace a Jhon Jáder, todavía no lo hemos encontrado, lamentablemente no es fácil, por que él tuvo una temporada que fue espectacular, también causó gran interés en un club como Aston Villa, que estaba dispuesto a pagar 18 millones de dólares por él, más posibles cuatro millones en variables”.

¿Qué ha encontrado en el futbolista colombiano?

“Siempre tengo los ojos abiertos a partir de los 16 años, yo viajo mucho por el país porque hay mucho talento aquí en Colombia, el gran desafío del fútbol colombiano es su mentalidad, tiene una buena ética de trabajo”.

¿Qué escribió en su informe de Jhon Jáder Durán?

“A él lo conozco hace años, tengo un gran vínculo muy cercano con sus padres, con él, con su tío, con el hermano, creo que tengo una relación más de scout y de jugador, la familia me invitó a pasar unos días de la navidad a su pueblo y para mí Jhon Jáder futbolísticamente no tiene techo para ser uno de los mejores delanteros colombianos en los próximos quince años y puede formar una época como lo ha hecho Falcao o como lo está haciendo Luis Díaz. La Premier League es muy buena para él, tiene un gran profesor”.