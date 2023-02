Fernando Álvarez: "Desde que llegué a la Selección Colombia me han acogido muy bien"

Este jueves 9 de febrero se jugará la cuarta fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 y la Selección Colombia tendrá una dura prueba frente a Brasil, los líderes actuales. Aunque, la 'tricolor' consiguió un empate contra la 'canarinha' en la primera fase, ahora será otra batalla. En caso de conseguir una victoria, los dirigidos por Héctor Cárdenas asegurarán el cupo para el Mundial de Indonesia 2023. Al respecto, Fernando Álvarez habló en la rueda de prensa.

El defensor central, que pertenece al Pachuca, de México, resaltó la virtud del equipo nacional y recalcó que pueden luchar por la victoria frente a los brasileños. Recordemos que Álvarez no arrancó el Campeonato siendo titular. Tuvo su primera oportunidad contra la 'verdeamarela' donde dejó buenas impresiones y, desde allí, le quitó la titularidad a Daniel Pedrozo.

"Me he sentido muy cómodo desde la llegada al equipo, los muchachos me han acogido bien. El profe nos ha dado esa confianza de saber que todos somos iguales y cualquiera de los 22 podemos ser titulares. Queremos tener ese trofeo en las manos", fueron las palabras más importantes del zaguero de 19 años.

¿Qué significa para usted hacer parte de la Selección Colombia?

"Afortunadamente he podido vivir esta experiencia a una edad madura. Saber lo que significa vivir esta camiseta es lo mejor para mí. Mientras tenga esta camiseta puesta, voy a dar lo que este país se merece. Nosotros queremos marcar nuestro futuro y ser la generación que brille".

Ha cambiado mucho la nómina de Colombia durante el Campeonato, ¿cómo lo sienten?

"Han sido muchos partidos en pocas semanas y es normal que se acumule fatiga y lesiones. Sabemos que cualquiera que esté en la cancha, lo hará de la mejor manera. Los únicos que no han tenido participación son los dos arqueros suplentes, pero los otros que hemos entrado demostramos que podemos ser titular".

Fernando Álvarez, jugador de la Selección Colombia. /AFP

¿Cómo llegan para el partido contra Brasil?

“El tiempo que hay entre partido y partido es corto pero esos entrenamientos han sido fundamentales. Queremos que podamos llegar con buen pico de forma contra Brasil. Estamos enfocados en el partido y esperamos que podamos tener un buen rendimiento en ese juego".

¿Cómo se han preparado defensivamente para enfrentar a Brasil?

“En estos partidos ha sido importante mantener el cero en la puerta en los últimos partidos. Contra la ‘canarinha’ esperamos mantener con esa solidez en la parte de atrás para poder darle la confianza a los delanteros, para que ellos la puedan embocar”.

¿Importará que en este partido Brasil sí se presente con los titulares?

“Brasil se presentó contra nosotros con otros jugadores diferentes, pero yo sabiendo que en mi equipo hay 22 titulares no quiero hablar que hay mejores y peores. Pero sí sabemos que nos vamos a enfrentar a hombres diferentes, que tienen más experiencia. Contra los que sean, vamos a dar todo”.