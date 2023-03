Gustavo Puerta: "Contra Suecia queremos seguir planteando y perfeccionando nuestra idea de juego"

La Selección Colombia Sub-20 se encuentra en España en una pequeña gira de juegos preparatorios de cara a lo que será el Mundial de Indonesia de la categoría. El pasado jueves, la 'tricolor' cayó 0-2 con Gales y este domingo se medirá contra Suecia. Por eso, el capitán del combinado nacional, Gustavo Puerta , habló en rueda de prensa sobre estos duelos de fogueo.

En Murcia, España, los cafeteros se vieron sorprendido por un Gales que se refugió en defensa y que aprovechó dos errores puntuales de la defensa colombiana, para terminar ganando 0-2.

Si bien la idea es tomar ritmo y llegar a tope para la cita orbital, ganar también es un aliciente para tomar confianza. Gustavo Puerta dio sus impresiones antes los medios de comunicación sobre el momento que vive el combinado Sub-20.

¿Qué se siente volver a la Selección Sub-20, tras su nueva etapa en el fútbol alemán?

"Creo que ha sido muy bueno volver acá a la selección, estar con mis compañeros, volver a compartir con ellos, volver a sentir esa alegría de representar al país y como lo he dicho varias veces, siempre trato de aportarle lo mejor de mí a esta selección, esa dinámica, ese juego hacia adelante, ese ímpetu, esa personalidad y creo que eso es lo que siempre vengo a aportar aquí y lo he venido haciendo de la mejor manera".

¿Cómo es el fútbol alemán?

"Desde el primer día me recibieron muy bien, poco a poco me he ido adaptando a todo, es un cambio grande, tanto la cultura como la gente, el fútbol y creo que estos primeros meses han sido muy buenos para mí, para reflexionar, para aprender de todo. Creo que es un fútbol muy rápido, fútbol que siempre te obliga a jugar hacia adelante y todo eso me va a servir para poco a poco ir mejorando y traer todo lo que aprendo acá a la selección, que es lo que quiero".

*Sobre la derrota con Gales

"Venimos haciendo el trabajo que nos dice el profe, la idea de juego siempre se ha mantenido, creo que la mantuvimos durante casi todo el partido, pero bueno, lastimosamente perdemos el partido por dos errores que cometemos nosotros mismos, pero quedamos contentos con el trabajo que venimos haciendo y con la idea de juego que planteamos dentro del campo".

Los jugadores nuevos en la convocatoria de la 'tricolor'

"Los que ya hemos estado acá en la selección, los que venimos con el proceso, pues mantener esa misma idea de juego, poco a poco irla perfeccionando más y los que llegan por segunda, tercera o primera vez, que se puedan unir y adaptar a la idea que tenemos acá en la selección lo más rápido posible, porque aquí hemos conformado una familia y todo el que llega siempre lo recibimos de la mejor manera. Estos partidos son para eso queremos y esperamos ahorita con Suecia seguir plantando esa idea de juego y perfeccionándola para lo que se viene".