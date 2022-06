Héctor Cárdenas: “El Torneo Maurice Revello con la Selección Colombia Sub-20 nos deja aprendizaje”

La Selección Colombia Sub-20 terminó su participación en el Torneo Maurice Revello, en Francia, este domingo, tras perder 2-0 con México, en el partido por el tercer lugar del certamen internacional.

Tras el encuentro contra los ‘manitos’, el técnico de esta categoría de la ‘tricolor’, Héctor Cárdenas, dio un análisis de lo que fue el duelo frente a los centroamericanos y un balance general de la presentación en esta copa.

“Sin duda alguna que el balance no es favorable, no solamente por el marcador, sino por lo que fue el final del partido. El equipo hizo cosas muy buenas al inicio, cuando estuvimos en igualdad, pero eso es lo más importante, con eso me quedo. Luego el aprendizaje del grupo de cómo se termina la competencia”, afirmó de entrada en declaraciones para la FCF.

Luego, Cárdenas se refirió a la participación de sus dirigidos en este torneo Maurice Revello, tras ganar dos partidos, perder dos por penaltis y caer en uno más en el tiempo reglamentario, que fue el de este domingo con México.

“El balance general es positivo, el objetivo que teníamos de competir, seguir conociendo a nuestros deportistas e ir estabilizando esa idea que hemos ido construyendo, nos va a dar una luz y nos mostrará el camino que queremos todos de cara al Sudamericano”, dijo.

Para terminar, el entrenador de la Selección Colombia aseveró que estas participaciones en copas internacionales servirán para el crecimiento de los futbolistas.

“La participación que termina hoy en Toulon, nos deja aprendizaje, expectativas y con un gran desarrollo para seguir ejecutando con nuestros deportistas”, concluyó Héctor Cárdenas.