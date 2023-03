Héctor Cárdenas: "Estamos reuniendo elementos para decidir la nómina de Colombia que irá Mundial"

Hace pocos minutos, el profesor Héctor Cárdenas , DT de la Selección Colombia Sub-20 , estuvo en una rueda de prensa en la que se refirió a lo que viene para sus jugadores, ante un nuevo partido de fogueo. El rival de este domingo será Suecia, en territorio español.

Así Cárdenas tocó diferentes temas, entre ellos la derrota contra Gales y los ajustes que ha hecho en estos días de trabajo.

¿Por que al equipo le costó tanto en ataque en la segunda parte frente a Gales?

“Después en el segundo tiempo no hay tanta elaboración, también encontramos una muy buena respuesta y la alternancia de poder sumar nuevamente jugadores que no han venido compitiendo muestra que hay cambios, unos que se logran consolidar, otros que están tras encontrar esa forma y el reconocimiento con sus compañeros, es normal los cambios, pero antes que la parte de la finalización y la elaboración del juego, que creo que nuestra propuesta siempre ha sido la misma, es seguir haciendo énfasis en la eficacia que tenemos que tener cuando la generamos, porque en el primer tiempo tuvimos más situaciones claras de gol que el rival y al final no las convertimos".

¿Cómo mejorar la coordinación entre defensa y arquero, tras los dos goles anotados por Gales?

"Yo creo que el partido al final lo perdemos en dos situaciones puntuales e individuales, como les digo yo a ellos, no son errores individuales solamente de un central o nuestro arquero en este caso, sino de todo el equipo porque previo hay acciones en las cuales no controlamos ese inicio de juego del rival y al final nos terminan convirtiendo, pero no hay duda que algo que nos dejó no del todo satisfechos".

*Sobre los jugadores que fueron convocados por primera vez

“El objetivo de estos partidos es el poder rotar la nómina, el poder evaluar a todos los jugadores que tenemos hoy, tenemos 2 o 3, los cuales esperamos puedan tener la misma cantidad de minutos todos y poder nosotros tener un panorama mucho más claro frente a las decisiones que debemos seguir tomando y al poder estabilizar esta nómina que hoy ya hay una base bastante importante que ha sumado muy buen trabajo".

La importancias de estos duelos preparatorios

"Estamos buscando este tipo de partidos en los cuales podamos tener el equipo, encontrarnos, reunirnos, entrenar y seguir llenándonos de muchos más elementos para decidir esta nómina que nos va a representar. Eso es lo más importante de este tipo de espacios".

*Sobre el regreso de Tomás Ángel a la Selección Colombia Sub-20

"Creo que no hay duda de lo que él puede aportar, sabemos de la capacidad que tiene como jugador, de lo que ha aportado y por eso en algunos otros ciclos le hemos podido involucrar en las concentraciones de la disciplina. Es una persona que se prepara muy bien y que esperamos sin duda alguna al lado de sus compañeros poder seguir mostrando y teniendo un mejor suceso".

Jhon Jáder Durán y el combinado de mayores

"Y el caso de Jon Jader, ayer verlo nuevamente competir con la absoluta, es motivo de satisfacción para todos sus compañeros, para nosotros como cuerpo técnico, donde valoramos lo que está haciendo en su club, el espacio que se ha ganado y que esperamos en el momento que corresponda, que pueda seguir dándonos esas diversas posibilidades que ayer mostró. Ayer mostró una nueva faceta donde jugó de otra posición como un segundo delantero, partiendo desde el costado donde él es fuerte y después desde ahí con mucho más espacio sabe llegar al área.

Acá ha tenido también la oportunidad de trabajar con nosotros como delantero centro o en algún caso de extremo llegando con su perfil para finalizar que él osaba hacer y que nos da también no solamente el ataque sino en defensa un muy buen juego".