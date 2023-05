Héctor Cárdenas, previo al duelo contra Japón: "Este es nuestro partido más importante”

Después de haber conseguido una victoria en su primer partido del Mundial Sub-20 contra Israel; la Selección Colombia dirigida por Héctor Cárdenas ya pasa la página y se enfoca en Japón, en busca de la clasificación a la fase siguiente del Mundial Argentina 2023.

Previo al encuentro contra los 'nipones', el estratega del seleccionado colombiano se refirió ante los medios sobre el conjunto asiático y dar luces de lo que será la presentación del combinado nacional en el juego de este martes 24 de mayo: “Conociendo a Japón, rival que hemos enfrentado, sabemos de su cultura táctica, la organización que tienen y lo disciplinados que siempre son durante todo el juego. Es un partido para nosotros más importante porque en la medida en que se gana y se está cerca de obtener un cupo para la siguiente fase, se vuelve mucho más complejo para todas las selecciones.", comentó Cárdenas inicialmente.

“Tenemos que ser mucho más eficientes cuando defendemos. En la organización defensiva tuvimos aspectos que ahora estamos corrigiendo: en el inicio del juego del rival, cómo presionamos; no podemos sufrir los partidos, en este caso Luis (Marquines) tuvo una presentación muy destacada, pero no debe ser la constante del equipo, que en repetidas ocasiones nos lleguen de la manera como nos llegó Israel. El equipo no puede sufrir tantas opciones claras de gol”, complementó el estratega colombiano.

Sumado a eso, Héctor Cárdenas también informó que el equipo está mentalizado sobre la manera en la que planean y disputan el certamen orbital: “Vamos paso a paso. Como lo hemos hablado siempre, es partido a partido. Es un plan de juego totalmente diferente al anterior, donde tiene un componente desde lo estratégico, pero también desde lo mental, que nos debe cada día consolidar mucho más de cara a la clasificación”.

*Otras declaraciones de Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub-20:

¿Cómo se maneja la ansiedad en la Selección Colombia Sub 20?

“Como seres humanos nos movemos en torno a emociones y cada situación es compleja, cada uno debemos resolverla de la manera adecuada. Para todos es la primera experiencia en un Mundial, la primera fecha que es tan determinante en estos torneos tan cortos, siempre causa por más que estemos preparados una ansiedad porque a veces querer hacer las cosas rápido los lleva a que sean imprecisos. Es parte de lo que este grupo ha ido creciendo, de cómo se sobreponen y el carácter que tienen”.

¿Qué se espera de Japón en el próximo encuentro?

“En la nómina han incluido seis jugadores que tenían en ligas del exterior, con buen suceso en sus clubes, y ahora ante Senegal en la primera fecha han demostrado por qué están ahí, lo fuertes que son y cómo se complementan en sus ligas”.

¿Qué tiene que hacer la Selección Colombia para hacerle daño a Japón?

“Puede ser uno de los factores a tener en cuenta, porque tanto ellos como nosotros hay una predominancia en el tipo de ataque y Japón es un equipo que utiliza muy bien lo amplio, las bandas con los jugadores que tiene, con los extremos y los laterales que ingresan y le permite el paso a zona de finalización. Creo que allí es dónde debe existir la paciencia para crear el juego, saber cuál es el tipo de ataque correcto, de acuerdo a lo que nos está mostrando la situación de juego”.

¿Habrá variantes en la Selección Colombia para los próximos partidos?

“Hay que analizar muy bien lo que es cada competencia. Sí uno va identificando y la competencia lo va marcando, pero cuando hay que hacer ajustes desde el funcionamiento o el posicionamiento de nuestros jugadores lo vamos a hacer en el momento que corresponda”.

Selecciones a tener en cuenta, según Héctor Cárdenas...

“Todos tienen un plus. Para nosotros en Sudamérica no es desconocido lo que está haciendo Uruguay, Uzbekistán tiene sus formas y va a dar de qué hablar en este campeonato del mundo. También nos llamó la atención lo de Italia, su cultura táctica es importante; el arranque de Brasil, que inicia perdiendo, pero sabemos el potencial de esta selección y cómo se va a sobreponer en la competencia”.