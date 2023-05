Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub 20: “Este equipo está para grandes cosas"

La Selección Colombia Sub 20 ya se prepara para acudir al Mundial de la categoría que se realizará en Argentina. El torneo dará inició el próximo 20 de mayo. Dada la importancia del campeonato a jugar, Héctor Cárdenas, director técnico de la 'tricolor', pudo dar su opinión con respecto a la lista de jugadores convocados para ser parte de la aventura de los nuestros en la cita mundialista.

Para empezar, Cárdenas elogió al grupo de jugadores en general, afirmando que todos han sido relevantes y que por esto mismo, han sido escogidos para representar 'la amarilla, azul y rojo'. "Todos han sido importantes en cada uno de los ciclos. Sé que hay varios jugadores sedientos de crear su propia historia y de representar a su país. Creo que el hecho de que los jugadores estén hoy aquí es importante. Agradezco a los clubes por el trabajo que hacen día a día con nuestros atletas potenciándolos y ayudándolos a crecer", dijo el técnico.

Igualmente, afirmó que el tiempo de preparación de la Selección Sub 20 ha sido "importante" y que con los partidos preparatorios previos y con el Sudamericano realizado en nuestro país, el equipo aspira a grandes cosas. "Tuvimos un tiempo de preparación importante. Después de que terminó el Sudamericano, alcanzamos a ajustar con los equipos que vamos a tener ahora en Buenos Aires cinco partidos (contando dos partidos de preparación previos), que eran por tiempo y por calendario, los que alcanzábamos a tener. Y claro, hablar de que el equipo está caracterizado para jugar bien, está para grandes cosas, que aspira y sueña con representar a su país y dejarlo en un lugar importante y mejorar lo que hemos hecho en algún otro momento".

También, agregó que estos días de preparación previo al Mundial son fundamentales y el hecho de poder jugar algunos partidos de fogueo antes de entrar a la competencia, le viene bien al seleccionado. "Es importante poder llegar bien, por eso estos días de trabajo han sido sumamente importantes para nosotros. También es fundamental poder tener dos juegos más ahorita en Buenos Aires y poder llegar con buen ritmo y con cada uno de los jugadores y lo más importante es que lleguen aptos para competir.".

Héctor Cárdenas ya tiene presupuestado lo que quiere mostrar en esta nueva cita mundialista en donde pudo asegurar que quiere mostrar el estilo de juego que caracteriza a la Selección Colombia Sub 20. "Colombia va a consolidar lo que ha hecho bien, mejorar algunos aspectos que nos van a permitir ir paso a paso obteniendo nuestros objetivos. Yo creo que ya hay una impronta que ha caracterizado la selección y que esperamos que ahora en Argentina se pueda mostrar y muy mejorar.".

Con respecto a los rivales con los que Colombia tendrá que compartir el Grupo C del Mundial (Israel, Japón y Senegal), pudo dar rápidamente su opinión y en que se ha fijado el cuerpo técnico de cara a enfrentarse a ellos. "Israel es un rival que hizo un camino importante en ese momento, enfrentando a Francia y Superándolo, y al final termina perdiendo con Inglaterra en las estancias de los penaltis, un equipo que es muy entrenado, que trabaja muy bien. Repliega zona media que intenta trabajar mucho las transiciones y El juego directo con sus extremos y con los hombres que utilizan mucho más adelantados."

Con respecto al conjunto nipón, afirmó que ya se ha podido enfrentar a ellos, pero su riqueza técnica es algo a tener en cuenta. "Japón es una selección que la hemos podido enfrentar, que se caracteriza por su cultura táctica, que se caracteriza por su organización defensiva y también su fase ofensiva, tienen mucha riqueza técnica."

Finalmente, el último rival al que se tendrán que enfrentar los 'cafeteros', será Senegal del cual resaltó como se clasificaron y su historial en los mundiales de la categoría. Senegal, es el campeón y el primer clasificado de su grupo. Con buen paso por los mundiales. "Lo estamos conociendo y lo respetamos mucho."

También, tuvo tiempo para acordarse de Jhon Jader Durán, el delantero del Aston Villa, quien, actualmente, brilla por su ausencia en la Selección. "Guardamos la esperanza hasta este último momento de poderlo traerlo a la selección.", afirmó el entrenador. Sin embargo, Durán no fue cedido por parte de los 'villanos' y tendrá que permanecer en su club.

No obstante, también habló de quien lo va a reemplazar, Tomás Ángel, el delantero de Atlético Nacional, quien ha venido siendo parte importante del conjunto 'verdolaga'. "Ha hecho méritos y también hay que mirar el presente. La continuidad de la competencia que ha tenido y si en algún momento le tocó esperar porque no tenía continuidad y no tenía minutos, hoy los tiene y ha mostrado con suficientes argumentos para representar a su país.".

Finalmente, asegura que siguen preparando otro amistoso previo al mundial, además del que jugarán el próximo 16 de mayo ante Nigeria. Sin embargo, no confirmó contra quien se podría medir la Selección. "Estamos cerca de concretar un nuevo amistoso, será una plática interna con algunos de los clubes locales.", culminó el técnico Héctor Cárdenas.

El Mundial Sub 20 dará inicio para la Selección Colombia el próximo domingo 21 de mayo cuando tendrá que enfrentarse a Israel. Después, se verán las caras ante Japón el próximo Miércoles 24 de mayo para, finalmente, terminar la fase de grupos ante Senegal el 27 del mismo mes.