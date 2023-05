Jhon Jáder Durán confirmó su baja en el Mundial Sub-20: "Lamento no poder hacer parte del torneo"

A escasos días de que empiece a rodar el balón en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023, Jhon Jáder Durán, quien era una de las grandes figuras en el listado de preseleccionados de la Selección Colombia juvenil, confirmó a través de sus redes sociales, que no podrá ser parte del torneo.

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen, todos son unos guerreros", comentó de entrada el atacante del Aston Villa.

Y agregó, "Orgullosamente colombiano".

Lo cierto es que se tenían altas expectativas con poder lograr su convocatoria para la cita orbital, no obstante, siempre se tuvo cierta incertidumbre con la decisión que tomaría el conjunto 'villano', equipo que desde un principio no lo había prestado a la Selección Colombia Sub-20, recordando lo sucedido con el Sudamericano juvenil disputado en el país.

Cabe recordar que en los recientes días Unai Emery, entrenador del Aston Villa ya había dado indicios de que el conjunto inglés no iba a prestar al delantero atioqueño.

“Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”.