"Jhon Jáder Durán es un gran jugador y no será fácil reemplazarlo para la Selección Colombia Sub-20"

Previo al inicio del Mundial Sub-20, donde la Selección Colombia compartirá el grupo C junto a Israel, Japón y Senegal, justamente uno de los temas de mayor repercusión en los últimos días ha sido la ausencia de Jhon Jáder a la ‘Tricolor’, debido a la negativa por parte del Aston Villa para prestarlo.

Referente al tema, varios entrenadores y expertos en el tema charlaron en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, para explicar y responder si la ausencia del atacante ‘cafetero’ afectará al combinado nacional y cómo se deberá suplir.

“Cuando vienes a competir tu quieres tener a los mejores jugadores y más a una cita como lo es el Mundial de fútbol, porque queremos tener una buena presentación y es normal, pero también debemos de entender nosotros que Jhon Jáder está en la mejor liga y que difícilmente un club que invierte tanto en él no creo que vaya a prestarlo a un torneo que no es obligatorio por FIFA”, dijo Osvaldo Durán, ti y formador del atacante.

Sumado a eso, agregó cuál es el verdadero problema para los dirigidos por Héctor Cárdenas: “Siempre en la vida debemos replantearnos y el problema no es que Durán no vaya a la selección, necesitamos que Ángel y que los otros delanteros también se desarrollen y tengamos muchas opciones para conformar un equipo en selecciones mayores muy competitivo, pero eso nos lo permiten las posibilidades”.

“Yo sinceramente no veo problema con Jhon Jáder Durán, yo no veo problema que él no venga, para mí, el problema es que Colombia no entiende en ninguna de las categorías cómo van a jugar y ahí sí yo veo un problema muy grande, donde el juego de fútbol no está claro en nuestros jóvenes, eso lo estamos encontrando en los departamentales, que los técnicos ponen un grandote arriba, juegan al pelotazo y marcan porque el central se equivocó o el portero salió mal y se creen los mejores y ahí sí tenemos un problema a futuro porque esos niños cuando salen llegan sin entender el juego”, concluyó Durán.

Por otra parte, Néstor Otero también tomó la palabra y se refirió al tema, enfatizando en los demás atacantes del equipo y su protagonismo: “Yo creo que está Tomás Ángel que viene jugando muy bien en Nacional, igual, hay otro jugador de la selección que es Cabezas Hurtado, que es de Medellín y lo podrá hacer bien porque ya jugó ahí”.

“Un equipo no depende de un jugador, sino de su juego colectivo y yo creo que Cárdenas lo tiene claro, es la funcionalidad cohesión, mentalidad táctica y técnica del equipo para sacar el resultado, yo creo que no es para rasgarse las vestiduras y poder armar y reemplazar a este jugador por algunos que le den más efectividad al equipo también”.

Arturo reyes

“Creo que va a depender mucho del módulo que vaya a utilizar el profe, si utiliza 4-3-3 que en algún lo hizo en el Sudamericano, va a necesitar de jugadores interiores que estén pisando constantemente el área, que lleguen por sorpresa, de extremos que cuando la pelota vaya del lado contrario y estemos en zona de finalización, se ubiquen como segundo punta con un doble nueve, si juega con 4-2-3-1 o 4-4-2, media punta y punta van a tener que repartirse los espacios y se necesitará del apoyo de los medios dos medios centros y la profundidad de estos dos laterales”.

“Nosotros confiamos en esta selección que mostró en el sudamericano como pelear”.