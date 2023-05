Juan Pablo Ángel y un emotivo mensaje para felicitar a su hijo, Tomás Ángel, previo al Mundial

Juan Pablo Ángel, aquel delantero que tantas alegrías brindó a la Selección Colombia, tiene ahora un heredero, su hijo, Tomás Ángel, a quien pudo felicitar por la convocatoria para disputar el Mundial Sub 20 con la 'Tricolor', en Argentina.

Ángel padre no se guardó nada y con un emotivo mensaje, le dio ánimos a su hijo, quien hasta ahora empieza su carrera como futbolista y quien ya es parte importante de Atlético Nacional. El exdelantero posteo en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: "Los tiempos difíciles, llevan a vivir grandes momentos en tu vida. Sigue así. Las situaciones complicadas, construyen personas fuertes. Hasta el final. Felicitaciones, mi hombre. Mundial Sub 20, allá vamos", esto acompañado de una foto de su hijo vistiendo el uniforme de la Selección Colombia.

El actual delantero de Nacional se quedó fuera de la convocatoria para el Sudamericano Sub 20, realizado en nuestro país. Sin embargo, ahora, según Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia, aseguró que ahora cuenta con los suficientes argumentos para representar la camiseta. "Tomás ha hecho méritos y también hay que mirar el presente. La continuidad de la competencia que ha tenido y si en algún momento le tocó esperar porque no tenía continuidad y no tenía minutos, hoy los tiene y ha mostrado con suficientes argumentos que está para representar a su país.", aseguró Cárdenas.

Tomás Ángel ha podido disputar, por ahora, 35 partidos con el conjunto 'Verdolaga' logrando anotar en siete ocasiones y asistiendo una sola vez.

¿Quién fue Juan Pablo Ángel para el fútbol colombiano?

Juan Pablo Ángel es un exfutbolista colombiano nacido el 24 de octubre de 1975 en Medellín, Antioquia. Desde muy joven mostró su talento en el fútbol, y a los 16 años fue contratado por Nacional, donde debutó como profesional en 1993.

En 1997, Ángel se trasladó a River Plate, donde tuvo una gran temporada, anotando 16 goles en 28 partidos y ganando la Liga argentina. Luego de dos años en el cono sur, se trasladó al Aston Villa de la Premier League de Inglaterra en una transferencia récord para un jugador colombiano en ese momento.

Con los 'villanos', Ángel tuvo seis años exitosos, anotando un total de 62 goles en 205 partidos. Después de su tiempo en Inglaterra, se trasladó a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, donde jugó para el New York Red Bulls, Los Ángeles Galaxy y Chivas USA.

A lo largo de su carrera, Ángel también tuvo una exitosa trayectoria con la Selección Colombia. Debutó en el equipo nacional en 1995, y fue parte del equipo que disputó el Mundial de 1998 realizado en Francia, la Copa América en 1997, 2001 y 2004, y la Copa Oro de la CONCACAF en 2000. En total, anotó 16 goles en 33 partidos con la selección.

Ángel es considerado, por muchos, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol colombiano, y ha sido honrado por su trayectoria tanto en Colombia como en Inglaterra y los Estados Unidos.