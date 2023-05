Kevin Mantilla se pronunció tras su error con la Selección Colombia: "Ofrezco disculpas"

Este sábado la Selección Colombia Sub-20 cerró su paso en la fase de grupos del Mundial de Argentina 2023. Si bien, el conjunto 'tricolor' logró la igualdad 1-1 con el gol de Óscar Cortés, los dirigidos por Héctor Cárdenas tuvieron que remar contra la corriente tras iniciar perdiendo el compromiso, tras una equivocación de Kevin Mantilla.

A la altura del minuto 30, zaguero de 20 años intentó de jugar con el guardameta Luis Marquines, le terminó entregando el balón a Mamadou Lamine Camara, quien definió a placer y poniendo una vez más con un marcador adverso al combinado patrio.

La imagen que quedó en la transmisión fue el arrepentimiento del defensor del registro de Independiente Santa Fe, quien de inmediato recibió el apoyo de sus compañeros para salir adelante de esa equivocación.

Finalizado el encuentro, Mantilla Camargo, quien además terminó el encuentro como capitán, aprovechó un espacio en sus redes sociales para dejar un mensaje para los seguidores de la Selección Colombia.

"¡Noche para el olvido! Sé que estoy acostumbrado a siempre resaltar y mostrar todo de mí en cada partido, pero hoy me tocó lo que a cualquier ser humano le puede pasar, ofrezco disculpas por no demostrar hoy lo que he demostrado durante los torneos importantes, pero sé que mañana será un nuevo día donde seguiré trabajando más fuerte para lograr ese gran sueño que nos trazamos desde un principio", expresó el zaguero 20 años.

Cabe resaltar que Kevin Mantilla, quien ha sido titular en los tres compromisos del combinado patrio en esta cita orbital, no solo recibió el apoyo de sus compañeros dentro del terreno de juego, sino que en las declaraciones post partido también dejaron unas palabras para quien es el segundo capitán de la 'tricolor'.

“Lo de ‘Manti’ es un jugadorazo, le puede pasar a cualquiera y tenemos que ser mejores en no encajar el primer gol, a seguir trabajando aunque este grupo está muy unido y en octavos de final hay que ganar”, comentó Davon Tanton.

"Al compañero que lo hizo obviamente lo respaldamos, todos tenemos esa unión, todos podemos cometer errores, pero nosotros lo pudimos sacar adelante y sacar el empate", afirmó por su parte Óscar Cortés, el autor del agónico empate frente a Senegal.

Es importante destacar que el equipo nacional jugará su partido de octavos de final el próximo miércoles 31 de mayo, contra un oponente que se determinará este domingo al finalizar la fase de grupos.