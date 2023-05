La Selección Colombia Sub-20 inició trabajos con miras a su participación en el Mundial de Argentina

Cada vez falta menos para que ruede el balón en el Mundial juvenil de Argentina 2023, donde la Selección Colombia Sub-20 espera ser una de las protagonistas. El equipo dirigido por Héctor Cárdenas no quiere perder el tiempo y este sábado inició sus trabajos preparatorios con 20 de los futbolistas preseleccionados para esta competición.

Recordemos que el combinado 'tricolor' llamó en un principio a 25 jugadores, con los cuales trabajará en la ciudad de cali hasta el 10 de mayo, antes de emprender su viaje rumbo a Buenos Aires, donde empezará a adecuarse en las instalaciones del San Lorenzo de Almagro, ya en el territorio donde se disputará la cita orbital.

De este modo, y aprovechando los días que quedan antes de que inicie el Mundial, Héctor Cárdenas dirigió el primer entrenamiento en la 'sucursal del cielo'. "20 jugadores hicieron parte del primer entrenamiento en la ciudad de Cali de la Selección Colombia Sub-20, en la última fase de preparación para afrontar la Copa Mundial de la FIFA Argentina 2023", expresó la FCF en un comunicado.

Publicidad

Y complementó con respecto al entrenamiento realizado, "en la cancha de la Universidad San Buenaventura, el director técnico Héctor Cárdenas y sus dirigidos, realizaron trabajos en la parte física y táctica durante la práctica de 120 minutos, pensando en la competencia".

Por otro lado, reveló que este domingo el grupo se completará con los jugadores restantes. "Entre esta noche y mañana, se estarán sumando el resto de futbolistas citados a la concentración, para completar el grupo de la convocatoria preliminar a la cita orbital", concluyó la Federación Colombiana de Fútbol, en la información otorgada.

Eso sí, cabe resaltar que ya hubo una baja confirmada por la misma FCF, que informó la ausencia de Isaac Zuleta, quien en los días anteriores ya había anunciado la información a través de sus redes sociales.

Publicidad

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 20 se permite informar que el jugador Isaac Zuleta Rendón perteneciente al Getafe C.F. S.A.D., no podrá presentarse a la convocatoria citada por el director técnico Héctor Cárdenas, debido a problemas físicos. La FCF y el cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 20, le desean una pronta y satisfactoria recuperación al jugador.

La Selección Colombia Sub 20 comenzó trabajos este sábado 6 de mayo en la ciudad de Cali, previo a su viaje al país sede, en donde terminará su fase de preparación y competirá en la Copa Mundial de la FIFA Argentina 2023", comentó la Federación Colombiana de Fútbol, en una misiva.

Por otro lado, otra de las bajas que tendrá el equipo dirigido por Héctor Cárdenas es la de Jhon Jáder Durán, quien no será habilitado por el Aston Villa, debido a los planes que tiene Unai Emery con el futbolista.

“Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”, comentó el timonel de los 'villanos'.