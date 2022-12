La Selección Colombia Sub-20 se alista para juegos preparatorios con Ecuador

El seleccionado colombiano jugará este martes (7:00 p.m.) frente su similar ecuatoriano en el estadio Libertad, de Pasto, y el jueves en Tulcán se repetirá el compromiso.

El técnico Arturo Reyes convocó a 22 jugadores para afrontar dos partidos de fogueo frente a Ecuador, siguiendo así con el plan de trabajo de cara al Suramericano de Chile 2019.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados ingrese ACÁ

El primer compromiso será en la noche de este martes, en el estadio Libertad, y la revancha se jugará este jueves 16 de agosto en Tulcán, en territorio ecuatoriano.

Los jugadores que se encuentran concentrados en el sur del país son:

GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL GÓMEZ América

YEISON ANDRÉS TOLOSA CASTRO Deportivo Cali

DÉIBER JAIR CAICEDO MIDEROS Deportivo Cali

ANDRÉS FELIPE BALANTA CIFUENTES Deportivo Cali

DANIEL ALEJANDRO MERA CHOCÓ Cotuluá

JOSÉ DAVID ENAMORADO GÓMEZ Orsomarso

JUAN SEBASTIÁN PALMA MICOLTA Once Caldas

JEISON STIVEN TRUQUE LUCUMÍ Once Caldas

JOHAN STIVEN CARBONERO BALANTA Once Caldas

DIEGO DANILO PÁEZ ABRIL Millonarios F.C.

JÁDER ANDRÉS VALENCIA MENA Millonarios F.C.

CARLOS ALBERTO ROMAÑA MENA Boyacá Chicó

DUVÁN CAMILO ANGARITA CANCHILA Equidad Seguros

JUAN DAVID LEMUS QUINTERO Llaneros

YÉILER ANDRÉS GÓEZ Atlético Nacional

ANDRÉS FELIPE REYES AMBUILA Atlético Nacional

HAYEN SANTIAGO PALACIOS SÁNCHEZ Atlético Nacional

BRAYAN STIVEN CÓRDOBA BARRIENTOS Atlético Nacional

RIVALDO ANTONIO CORREA BARBOSA Deportivo Independiente Medellín

BRAYAN EMANUEL VERA RAMÍREZ Leones F.C.

LUIS FERNANDO SANDOVAL OYOLA Junior F.C.

DILAN ANDRÉS ORTÍZ ARAGÓN Real Cartagena